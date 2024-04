Por que uma apresentação de Shakira está sendo tão criticada?

Este está sendo o ano definitivo para Shakira, pois não só deixou para trás o escândalo com Gerard Piqué e Clara Chía que a seguiu durante todo o ano de 2023, mas também lançou um novo álbum de estúdio, ‘Las mujeres ya no lloran’. Este é o seu primeiro lançamento após sete anos desde o seu último álbum, ‘El Dorado’, período durante o qual ocorreram muitas mudanças.

Há alguns dias, a colombiana teve uma impressionante apresentação surpresa na Times Square de Nova York para promover o álbum, onde por meia hora, cantou algumas de suas músicas. Agora, Shakira deu um passo gigantesco neste retorno triunfal aos palcos após ter uma apresentação especial no Coachella 2024. No entanto, enquanto alguns celebram, outros apenas a têm criticado.

O grande anúncio de Shakira no Coachella

Shakira A colombiana anunciou sua turnê mundial (Instagram)

Ao lado do DJ argentino, Bizarrap, Shakira subiu ao palco para apresentar um amplo repertório de músicas, em um dos palcos considerados mais importantes do mundo. A colombiana foi uma das convidadas surpresa, fazendo ecoar o Vale de Coachella no deserto do Colorado, na Califórnia.

Recomendados

Com um uivo, Shakira fez sua aparição entre gritos e aplausos da plateia. O grande momento da noite chegou com o anúncio que todos estavam esperando há meses: uma nova turnê mundial.

Sem fornecer mais detalhes sobre seu novo show musical, a intérprete assegurou que ele começará nos Estados Unidos e que nos próximos dias revelará as datas e locais em suas redes sociais.

"Agora estou concentrada no lançamento deste álbum 'As Mulheres Já Não Choram' e, em breve, darei a todos os detalhes da turnê. Mas sim, estou muito animada para sair novamente para cantar, visitar tantos países (...) 'Claro que sim (irei ao México), estou ansiosa... mal posso esperar', continuou."

Shakira está recebendo críticas após sua apresentação

Embora a notícia tenha deixado todos os presentes e os fãs que estavam assistindo pelas redes sociais eufóricos, alguns não pararam de apontar que "ela nem dança mais" e até que "cedeu" ao dinheiro.

Vale ressaltar que muitas críticas surgiram enquanto ela cantava a música Bzrp Music Sessions, Vol. 53, na qual se apresentou ao lado de Bizarrap. Foi uma versão remix na qual a colombiana dançou com energia entre efeitos de fumaça e luzes estridentes.

"O que aconteceu com Shakira de Antología 😢 sucumbiu a apenas vender". "A velha quase não consegue se mexer 🤣🤣🤣🤣🤣". "Pobre senhora, quase caiu...". "Pobre Shakira, já está velha!". "O que aconteceu com ela?? hahaha ela nem se mexe mais!!", lê-se nas redes sociais. Alguns até a compararam com Gloria Trevi. "Acho que já vimos isso nos anos 90 com Gloria Trevi hahaha". "Copiando Gloria Trevi. Pensei que fosse a Trevi", expressaram.

Felizmente, muitos saíram em sua defesa e com toda a razão, pois mesmo com o passar do tempo, Shakira continua demonstrando o que significa ser tudo no palco.

"É preciso permanecer atualizado na música.....e ela conseguiu". "Uau, fico surpreso toda vez que a vejo!". "Shakira voltou com tudo!!". "Não entendo por que pensam que chamar alguém de idoso é ofensivo, pelo contrário, com esses movimentos excelentes por ela e que inspire mais homens e mulheres a mexer seus corpos nessa e em qualquer idade, parabéns para ela 👏👏👏". "Ela é uma rainha 🔥🔥🔥🔥 47 anos e dança como se tivesse 20. Arrasa!!!". "O que o Coachella perdeu por não convidá-la formalmente como atração principal".

Claro, os trolls da Internet podem dizer o que quiserem através da tela, mas Shakira continuará sendo uma das mulheres mais poderosas da indústria, com mais de 400 prêmios, incluindo 15 Latin Grammy Awards, 3 Grammy Awards e mais de 600 indicações ao longo de sua carreira.