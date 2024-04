Kevin Costner de volta a Yellowstone? Veja o que o ator disse a respeito

Kevin Costner tem mantido seus fãs em suspense sobre um possível retorno à bem-sucedida série ‘Yellowstone’. Depois de sair do projeto devido a supostos problemas de agenda e desentendimentos criativos, Costner deu a entender a possibilidade de voltar ao universo do rancho de Montana. O possível retorno de Costner tem gerado expectativa entre os fãs, que esperam ver o ator retomar seu papel nos últimos episódios da série.

A série ‘Yellowstone’, liderada pelo showrunner Taylor Sheridan, tornou-se um dos maiores sucessos da Paramount, atraindo uma ampla audiência com sua história fascinante sobre uma família proprietária de um rancho. Costner, que interpretava John Dutton, o patriarca da família, foi um pilar fundamental no sucesso do programa.

O retorno de ‘Yellowstone’ parece iminente após essas declarações de Kevin Costner

No entanto, após sua saída do projeto, surgiram rumores sobre possíveis conflitos entre Costner e Sheridan, bem como problemas de agenda devido ao seu compromisso com ‘Horizon: An American Saga’, um épico western dividido em várias partes que tem ocupado a maior parte do seu tempo.

Apesar desses obstáculos, Costner expressou publicamente seu interesse em retornar a ‘Yellowstone’ para se despedir adequadamente de seu personagem, John Dutton. Em declarações recentes ao Entertainment Tonight, o ator revelou que tem estado em conversas com a equipe da série para explorar a possibilidade de seu retorno.

Costner reconheceu as diferenças criativas que surgiram entre ele e Taylor Sheridan, mas afirmou estar disposto a se colocar a serviço da visão do roteirista. Embora os roteiros da última temporada já estejam escritos, o ator está aberto a encontrar uma maneira de se encaixar na trama e participar da conclusão da série.

‘Yellowstone’ pode ter um final de sonho

Embora sua participação ainda não tenha sido confirmada oficialmente, a declaração de Costner de que está "abrindo a porta" para seu retorno sugere que há possibilidades de vermos o patriarca dos Dutton mais uma vez na tela.

Entretanto, a série se prepara para a sua temporada final, que promete ser emocionante e cheia de surpresas. Com as filmagens programadas para começar em alguns meses, os fãs aguardam ansiosos para ver como será o desfecho de uma das ficções mais bem-sucedidas dos últimos tempos.