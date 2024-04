Foi assim que Marisa Abela se tornou a protagonista do filme de Amy Winehouse

Back to Black, a história menos contada de Amy Winehouse Dean Rogers / Focus Fe (Courtesy of Dean Rogers/Focus Fe/Courtesy of Dean Rogers/Focus Fe)

O processo de transformar Marisa Abela em Amy Winehouse para o filme biográfico ‘Back to Black’, dirigido por Sam Taylor-Johnson, tem sido minucioso e cuidadoso, indo além de ser apenas uma homenagem à renomada cantora.

Marisa Abela, a protagonista do filme sobre Amy Winehouse

A coreógrafa e treinadora de movimento Sara Green desempenhou um papel fundamental nesse processo, colaborando de perto com Abela para capturar a essência de Winehouse além de sua aparência física.

Embora Green tenha reconhecido o desafio avassalador de trabalhar com o abundante material audiovisual da artista falecida, eles se concentraram em aprofundar a personalidade e motivações por trás de cada gesto e movimento característico de Winehouse.

Durante mais de três meses antes do início das filmagens em janeiro de 2023, Abela e Green se dedicaram intensamente a estudar Winehouse, reunindo-se quatro vezes por semana em um estúdio no norte de Londres. Seu objetivo não era simplesmente imitar Winehouse, mas sim compreender profundamente a pessoa por trás do penteado de colmeia, dos cílios e das tatuagens.

No momento de iniciar a produção de 'Back to Black', Green sentiu que sua colaboração havia se transformado em uma tese exaustiva sobre Winehouse, o que permitiu que Abela a entendesse melhor do que qualquer outra pessoa.

Quem é Marisa Abela?

Marisa Gabrielle Abela é uma atriz britânica nascida em 7 de dezembro de 1996 em Brighton, Inglaterra. Desde uma idade precoce, ela demonstrou um forte interesse pela atuação e frequentou a Roedean School, onde participou de aulas de teatro.

Em 2019, completou sua formação graduando-se na Real Academia de Arte Dramática (RADA) de Londres. Embora sua filmografia não seja extensa, sua carreira está experimentando um notável ascensão, com alguns papéis destacados.

Fez sua estreia na televisão em 2020, aparecendo nas séries 'Cobra' e 'Industry'. Também participou de outras produções como 'Barbie', 'Agente oculto', 'She Is Love' e 'Five Dates'.