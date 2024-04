“Estou em forma”: Tom Brady procura sair da aposentadoria e impõe uma condição para voltar

Tom Brady é considerado o melhor quarterback de todos os tempos por tudo o que conquistou nos campos de futebol americano, onde ganhou sete anéis do Super Bowl.

Em 2023, o histórico quarterback decidiu anunciar sua aposentadoria após 23 anos de carreira; no entanto, ele voltou a animar seus fãs com um possível retorno.

Tom Brady venceu seis Vince Lombardi com os Patriots e mais um com os Buccaneers Getty Images

O que disse o Goat?

Foi durante o podcast Deep Cuts que o ex-jogador reconheceu que sua aposentadoria não tem sido nada fácil, e por isso ele deseja voltar aos campos.

"Não sei se me permitiriam fazer isso se me tornasse dono de uma equipe da NFL. Não sei, mas o que posso dizer neste momento é que, se acontecer, talvez não me oponha a voltar", mencionou.

Nesse sentido, Tom Brady revelou que a única condição para voltar aos campos seria jogar pelo New England Patriots ou pelo Las Vegas Raiders, clube do qual poderia se tornar proprietário.

No entanto, só o faria no caso de algum quarterback das equipas mencionadas anteriormente se lesionar.

“Patriots, Raiders, nunca se sabe, pero não me oporia. Eu sempre estarei em boa forma e se eu puder passar a bola, não me oporia. Então eu poderia voltar, seria como se Michael Jordan retornasse”, sentenciou.