Em três anos, o ator de “Deadpool” mudou a história da cidade galesa de Wrexham e de seu clube de futebol

Os jogadores do Wrexham comemoram em campo a promoção do time à League One, após vencer o Forest Green Rovers por 6 a 0 PA Wire / Jacob King (Jacob King/AP)

O Wrexham AFC tem duas fundações. A primeira em outubro de 1864, estabelecendo-se como um dos clubes de futebol mais antigos do mundo. A outra ocorreu em 9 de fevereiro de 2021, quando a equipe foi comprada pela empresa Wrexham Holdings LLC, formada pelos atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Reynolds é mundialmente famoso por filmes como "Deadpool" e "A Proposta", enquanto McElhenney é conhecido pela série "It's Always Sunny in Philadelphia", que já está na 16ª temporada.

A chegada dos atores colocou o Wrexham AFC no mapa do futebol mundial, pois paralelamente criaram a série documental “Welcome to Wrexham” para contar sua chegada ao clube, à cidade localizada no norte do País de Gales e também mostrar o sofrimento dos torcedores que passaram 15 anos na quinta divisão do futebol inglês.

Promoções consecutivas para o Wrexham AFC no futebol inglês

Com Reynolds e McElhenney tudo mudou: em abril de 2023, eles subiram para a League Two e neste sábado, 13 de abril, conseguiram a promoção para a League One, a terceira categoria do futebol inglês.

"Os Dragões Vermelhos" golearam o Forest Green Rovers por 6-0 no seu estádio Racecourse Ground e, ao mesmo tempo, o Milton Keynes Dons perdeu por 1-4 contra o Mansfield em casa.

Desta forma, e com duas datas restantes na League Two que tem três promoções diretas, o MK Dons ficou em quarto lugar com 74 pontos e já não pode alcançar o Wrexham AFC, em segundo com 82 pontos. O Stockport County também subiu, líder e o provável campeão.

"Se alguns anos atrás me dissessem que estaria chorando de alegria por um jogo de futebol disputado no norte do País de Gales, seria o Rob McElhenney (brincando). Parabéns ao Wrexham e ao meu co-presidente no crime (brincando novamente). Congrats ao Wrexham e ao meu co-presidente no crime. Esta é a aventura de nossas vidas", escreveu Ryan Reynolds nas redes sociais.

Rob McElhenney só conseguiu escrever “sem palavras” sobre uma postagem na conta oficial do Wrexham sobre a promoção.

O gigantesco investimento de Reynolds e McElhenney no Wrexham

A League One será um grande desafio para “Os Dragões Vermelhos”, pois terão que enfrentar clubes muito maiores da Inglaterra. Lá, eles podem encontrar o Bolton Wanderers, Wigan Athletic, Charlton Athletic e Blackpool, todos com passagens pela Premier League, além do Sheffield Wednesday, que está em risco de rebaixamento da Football League Championship (a segunda divisão).

No entanto, a League One representará maiores receitas para o Wrexham FC e, dessa forma, Reynolds e McElhenney poderão recuperar parte do investimento feito no clube, que de acordo com um relatório oficial divulgado algumas semanas atrás, é de US$17 milhões. Esses gastos foram especialmente gerados durante as temporadas na National League (quinta divisão), quando as receitas do clube eram muito baixas.

Quando será lançada a terceira temporada de “Welcome to Wrexham”?

Grande parte da fama mundial do clube galês se deve à série "Welcome to Wrexham" (FX nos Estados Unidos e StarPlus na América Latina), que também tornou a cidade muito conhecida.

Desde a sua emissão, são milhares os turistas que chegam a Wrexham para tirar uma foto nos locais mais reconhecidos, como no Racecourse Ground ou no bar ao lado do estádio.

A terceira temporada, que contará a campanha 2023-2024, estreará em 2 de maio.