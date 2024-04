De volta na novela No Rancho Fundo, Debora Bloch festeja reencontro com atores (Divulgação/Globo)

De volta como Deodora na novela No Rancho Fundo, Debora Bloch festeja ser chamada para mais uma novela escrita por Mário Teixeira e também por reencontrar amigos de outras novelas da Globo.

Antes da novela que substitui o remake de Elas por Elas, no horário das 18 horas, a atriz veterana trabalhou com o autor e com o diretor artístico Allan Fiterman em Mar do Sertão, onde viveu a vilã pela primeira vez.

“Está sendo um prazer repetir a parceria com Mario e Allan! O Mario tem um texto primoroso, com diálogos deliciosos, um deleite para qualquer ator”, disse a atriz.

Na novela No Rancho Fundo, Deodora vira dona de bordel, mas continua com suas armações (Fábio Rocha/Globo)

Já sobre o diretor, Debora afirma que Alla é “um diretor raro” nos dias atuais: “Ele é talentosíssimo e muito agregador”, enfatiza a atriz, que também reencontra com outros atores do elenco da novela Mar do Sertão.

Debora Bloch reencontra amigos de longa data na Globo

Em No Rancho Fundo, novela que se passa no sertão do Cariri, Debora dá vida novamente a vilã Deodora, mas em uma nova roupagem e com novos encontros e possíveis reencontros.

Sobre os bastidores da novela da Globo, a atriz afirma que reencontrou com “alguns parceiros de vida”, como Andrea Beltrão, com quem trabalha desde os 18 anos: “Começamos juntas no teatro, no grupo Manhas e Manias. Fizemos alguns trabalhos juntas na TV e, agora, a novela nos juntou de novo”, lembrou a famosa.

Além dela, Debora Bloch também comemorou o fato de trabalhar com Alexandre Nero e com Eduardo Moscovis e Mariana Lima.

No Rancho Fundo não é uma continuação de Mar do Sertão

Mario Teixeira deixou bem claro que uma novela não é continuação da outra. Segundo ele, as novelas da Globo apenas se passam no mesmo universo, o sertão brasileiro.

Na novela No Rancho Fundo, Floro Borromeu, de Mar do Sertão, trabalha ao lado do Guarda Marconi (Fábio Rocha/Globo)

“Não é uma continuação. A primeira [Mar do Sertão] se passava em um local muito seco e sofrido. Aqui [No Rancho Fundo] mostramos outro lado do sertão, mais verde e pujante”, afirma o autor da Globo.

No entanto, o retorno dos personagens na novela No Rancho Fundo foi vista como necessária pelo autor: “”Eu quis pegar personagens carismáticos, mesmo sendo vilões, e retratá-los novamente. Alguns vão insistir em seus erros e outros vão tentar refazer a vida”, afirmou Mario Teixeira.