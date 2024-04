A rainha Sofia recebe alta após se recuperar de uma infecção urinária

A rainha Sofia recebeu alta neste sábado após quatro dias internada devido a uma infecção urinária na Clínica Ruber Internacional em Madrid, tendo deixado o local de carro no final da tarde, por volta das 18h30.

Às perguntas dos jornalistas que esperavam à porta do centro, a rainha emérita disse estar "fenomenal" e com vontade de voltar para casa, além de agradecer.

Foi na última quarta-feira que a Casa Real informou que a rainha Sofía foi transferida para a Clínica Ruber na noite de terça-feira e que permanecia internada devido a uma infeção do trato urinário que estava evoluindo de forma ‘rápida e favorável’.

A mãe do Rei Felipe VI, de 85 anos, compareceu no último sábado ao casamento do prefeito de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ao qual foi convidada juntamente com o Rei emérito Juan Carlos I, que viajou para a Espanha vindo dos Emirados Árabes, e a infanta Elena.