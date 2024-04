5 lançamentos da semana no ‘streaming’ que você não pode perder: dramas, ficção científica e muito mais

A última semana foi muito movimentada no mundo do streaming. Os principais serviços de transmissão lançaram produções para todos os gostos, competindo pela atenção do público.

No entanto, entre todas as séries e filmes que chegaram às plataformas de 8 a 12 de abril, houve algumas que sem dúvida se destacaram e que não podes perder na tua maratona.

Séries e filmes novos perfeitos para assistir nesta semana

Embora tenham sido muitos, aqui estão apenas 5 dos projetos mais destacados que estrearam no Netflix, Max, Prime Video e Disney+ esta semana e que você deve assistir neste domingo:

Recomendados

“Fallout”

Baseada na franquia de videogames homônima, a série de oito episódios narra "a história do que se tem e do que não se tem em um mundo onde quase nada resta para se ter", diz a sinopse.

“200 anos após o apocalipse, uma habitante pacífica de um confortável abrigo antinuclear é forçada a retornar à superfície e fica surpresa ao descobrir o que a espera no deserto”, conclui.

Onde assistir: Prime Video

Massacre dos Mórmons

A minissérie documental narra em quatro episódios o chocante crime contra uma comunidade mórmon ocorrido entre os estados mexicanos de Sonora e Chihuahua em 4 de novembro de 2019.

Nos eventos que chocaram a opinião pública mundial, três mulheres e seis crianças da família Langford-LeBarón foram brutalmente assassinadas em uma emboscada.

Onde assistir: Max

Sobreviventes: Depois do terremoto

O filme coreano se passa em Seul após um terremoto muito forte. Tudo na capital da Coreia do Sul foi reduzido a escombros, exceto os apartamentos Hwang Gung.

Ao descobrir, os sobreviventes se aglomeram neste local. A situação faz com que os residentes se sintam ameaçados e se unam para se proteger, mas logo surgem conflitos entre eles.

Onde assistir: Prime Video

Iwájú

Walt Disney Animation Studios e a empresa pan-africana de entretenimento de quadrinhos Kugali produziram esta série animada original ambientada em Lagos, Nigéria, mas no futuro.

A trama de amadurecimento segue uma jovem da rica ilha chamada Tola e seu melhor amigo, o autodidata especialista em tecnologia Kole, enquanto descobrem os segredos e perigos de seus mundos.

Onde assistir: Disney+

Lado a lado

Aitana e Fernando Guallar são os protagonistas desta comédia romântica. A trama segue Valentina, uma jovem pianista que se muda para um novo apartamento para começar uma nova vida.

O seu vizinho David, no entanto, é um designer de jogos que detesta o barulho e odeia cada som que faz. Por isso, ele elabora um plano para que fuja. Será que o amor surgirá no meio dessa guerra?

Onde assistir: Netflix