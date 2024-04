No Rancho Fundo: Novela da Globo regata alguns personagens de Mar do Sertão

No Rancho Fundo não tem só novidade. A novela da Globo resgata alguns personagens de Mar do Sertão, trama de 2022, que também foi escrita pelo autor Mario Teixeira, para o horário das 18 horas.

Segundo a Globo, pelo menos dois personagens marcantes da antiga novela estão certos em No Rancho Fundo. O primeiro é o Padre Zezo (Nanego Lira), que deixa a cidade de Canta Pedra (Mar do Sertão) para comandar uma paróquia em Lapão da Beirada, cidade fictícia da novela inédita.

Além de rezar por todos, o Padre, que é chamado, pejorativamente, de Monsenhor José de Botas, será uma pedra no sapato do prefeito, além de um confidente de Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

Padre Zezo (Nanego Lira), de Mar do Sertão, reaparece entre os personagens da novela No Rancho Fundo (Léo Rosario/Globo)

Outro personagem de Mar do Sertão que retorna em No Rancho fundo é Floro Borromeu (Leandro Daniel), que agora está livre dos serviços comunitários e comemora o seu nome limpo na praça.

Para levar o personagem para a nova novela da Globo, o autor Mario Teixeira fez com que Floro fosse aprovado no concurso para delegado em Lapão da Beirada. No novo trabalho, Borromeu conta com a ajuda do guarda Marconi (Renan Mota) e tenta manter a paz e a ordem na região.

No Rancho Fundo não é uma continuação de Mar do Sertão

Mario Teixeira deixou bem claro que uma novela não é continuação da outra. Segundo ele, as novelas da Globo apenas se passam no mesmo universo, o sertão brasileiro.

Na novela No Rancho Fundo, Floro Borromeu, de Mar do Sertão, trabalha ao lado do Guarda Marconi (Fábio Rocha/Globo)

“Não é uma continuação. A primeira [Mar do Sertão] se passava em um local muito seco e sofrido. Aqui [No Rancho Fundo] mostramos outro lado do sertão, mais verde e pujante”, afirma o autor da Globo.

No entanto, o retorno de Padre Zezo e Floro Borromeu na novela No Rancho Fundo foi vista como necessária pelo autor: “”Eu quis pegar personagens carismáticos, mesmo sendo vilões, e retratá-los novamente. Alguns vão insistir em seus erros e outros vão tentar refazer a vida”, afirmou Mario Teixeira.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.