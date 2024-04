No Rancho Fundo: Blandina é uma vilã que não dá sossego na novela da Globo

Como Deodora (Debora Bloch) em Mar do Sertão, Blandina (Luisa Arraes) é uma vilã sofisticada que não dá sossego para a população da novela No Rancho Fundo. Mas, mesmo antes de viver em Lapão da Beirada, ela também apronta muito com os seus.

Muito sofisticada, a vilã, segundo o roteiro da Globo, é capaz de armar arapucas com muita frieza e, ao lado de Marcelo Gouveia (José Loreto), ela forma uma boa dupla de trapaceiros.

Falsa e muito esperta, a maldade da filha de Dona Castorina (Fátima Patrício) tem uma dose necessária de humor, principalmente quando ela está junto com Quinota (Larissa Bocchino) e sua família.

Dona Castorina (Fatima Patricio), Blandina (Luisa Arraes) e Dracena (Nina Tomsic) são personagens da novela No Rancho Fundo (Léo Rosario/Globo)

Porém, mesmo com toda essa maldade no coração, a mãe, que é uma ótima costureira, não enxerga o que a filha faz para se dar bem na vida.

Pelo contrário, Dona Castorina defende Blandina com todas as suas forças. Sem saber o que ela apronta, acredita que Blandina é uma santa e sofrerá um bocado quando a jovem sair de casa.

Em No Rancho Fundo, outra figura importante na vida da vilã é Dracena (Nina Tomsic), sua amiga de infância, que é sempre enganada por ela. Dracena é uma jovem do bem, mas crédula demais. Isso faz com que ela seja a eterna vítima de Blandina.

No Rancho Fundo não é uma continuação de Mar do Sertão

Com a mistura de personagens de Mar do Sertão e de No Rancho Fundo, o autor Mario Teixeira deixou bem claro que uma novela da Globo não é continuação da outra. Segundo ele, as novelas, ambas das 18 horas, apenas se passam no mesmo universo, o sertão brasileiro.

“Não é uma continuação. A primeira [Mar do Sertão] se passava em um local muito seco e sofrido. Aqui [No Rancho Fundo] mostramos outro lado do sertão, mais verde e pujante”, afirma o autor da Globo.

No entanto, o retorno de alguns personagens é defendido pelo autor:”Eu quis pegar personagens carismáticos, mesmo sendo vilões, e retratá-los novamente. Alguns vão insistir em seus erros e outros vão tentar refazer a vida”, afirmou Mario Teixeira.