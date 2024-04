Kate Middleton tornou-se a realeza mais popular do Reino Unido e superou William

Dia 12: Campeonato - Wimbledon 2021 Catherine, a duquesa de Cambridge, acena para a multidão após a partida da final de simples feminina entre Ashleigh Barty da Austrália e Karolina Pliskova da República Tcheca no décimo segundo dia do campeonato - Wimbledon 2021 no All England Lawn Tennis and Croquet Club em 10 de julho, 2021 em Londres, Inglaterra (Foto de Clive Brunskill/Getty Images) (Clive Brunskill/Getty Images)

Depois de anunciar em 22 de março passado sobre seu diagnóstico de câncer, a princesa Kate Middleton tornou-se a realeza mais popular do Reino Unido, superando seu marido, o príncipe William, que ocupava essa posição.

A empresa de pesquisa britânica YouGov revelou isso, especificando que antes da notícia sobre o câncer, William era o mais popular com 77% de aceitação entre os cidadãos e Kate estava em segundo lugar com 74%. No entanto, no início de abril, ela subiu para 76% e ele caiu para 73%.

Kate Middleton, William e seus três filhos (Chris Jackson/Getty Images)

Indiscutivelmente, a difícil circunstância pela qual a Princesa de Gales está passando fez com que muitos se identifiquem mais com ela e, por isso, ela seja a mais querida. Em suas redes sociais, há uma abundância de mensagens de apoio de usuários, que lhe desejam uma rápida recuperação e lhe enviam suas orações.

"Vai dar tudo certo", "Deus te abençoe, Kate", "minha queridíssima, desejo de coração que você se cure. Nenhuma mãe merece sentir medo de deixar seus filhos sozinhos. Rezo por você, linda", "muita força", "esperamos que se recupere", "todo o apoio e força. Eu sei o que é isso pela minha luta contra o câncer de mama. Minhas orações pela sua pronta recuperação. Um abraço", são alguns dos milhares de comentários que continuam aumentando em apoio à princesa em sua conta no Instagram @princeandprincessofwales.

Os mais populares depois de Kate Middleton e William

Rei Charles III e Princesa Ana Rei Charles III e Princesa Ana / Instagram Família Real Britânica

O YouGov indicou que depois de Kate Middleton e de seu marido, o príncipe William, a terceira mais querida é a princesa Anne, irmã do rei Charles III, que tem 71% de aceitação no Reino Unido.

A princesa Ana sempre foi vista como a pessoa da realeza que enfrenta os momentos difíceis. Ela não hesita em intervir quando os outros não conseguem.

Embora seja o rei, Charles III está em quarto lugar com 63% de apreço positivo. Seguido por seu irmão, o príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, com 54%. O sexto lugar é ocupado pela rainha Camila, com 50% de avaliação. Depois dela, vem o príncipe Harry com 31% e sua esposa Meghan Markle com 26%.

O menos favorecido foi o príncipe Andrew, duque de York, com apenas 6% de aprovação e 86% de opiniões negativas contra ele. A popularidade do irmão do rei Charles III caiu depois de se envolver em escândalos sexuais, incluindo seu relacionamento com Jeffrey Epstein, preso por tráfico sexual, e que morreu na prisão.