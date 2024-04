‘Joker: Folie à Deux’: 4 detalhes que talvez você não tenha percebido no trailer

Após 5 anos de espera desde o seu sucesso “Joker”, lançado em 2019 e estrelado por Joaquin Phoenix, a Warner Bros. lançou o primeiro trailer e teaser do filme. O Coringa se tornou o primeiro filme com classificação R (Restrito a menores de 17 anos, caso contrário devem estar acompanhados por um pai ou tutor adulto) a ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria. Aqui estão os detalhes do novo filme “Joker: Folie à Deux” a seguir:

1️. Até o nome tem um significado

‘Joker: Folie à Deux’, é o nome definitivo, sua tradução do francês é “loucura a dois”. Na Revista de Psiquiatria Infantojuvenil, explica que “O Transtorno Psicótico Compartilhado (DSM-5) ou Transtorno Induzido por Ideias Delirantes (CID-10), tradicionalmente conhecido como “folie à deux” é uma patologia rara, provavelmente subdiagnosticada devido ao grave isolamento social e falta de consciência da doença que caracteriza esses pacientes. Alguns casos clínicos e revisões sobre esse transtorno foram publicados, mostrando que a maioria das relações se estabelecem no núcleo familiar, principalmente entre casais.” O título começa a nos dar pistas sobre a trama do filme.

Joker 2 Filme (Cortesía Warner Bros.)

2️. Origem da Arlequina

Lady Gaga surpreendeu mais do que nunca, pois foi escolhida para interpretar a nova Arlequina, no entanto, sua história de origem será diferente. Nos quadrinhos, filmes e séries animadas, mostraram uma Dr. Harleen Quinzel que era psiquiatra do Manicomio Arkham, sua ruína foi conhecer o Coringa, que a manipulou e a enamorou, arrastando-a para sua loucura, transformando-a em Arlequina. Embora a trama não esteja 100% confirmada, o trailer mostra uma Arlequina já louca, não é uma doutora, mas assim como o Coringa, é uma paciente do Manicomio Arkham.

Lady Gaga e Joaquin Phoenix para “Joker: Folie à Deux” Filme

3️. O filme não tem continuidade no Universo cinematográfico da DC

O Joker e suas sequências fazem parte do DC Elseworlds, ou seja, não fazem parte do Universo Estendido da DC de James Gun. A diferença basicamente é uma definição em que são englobados filmes que não estão diretamente relacionados com o novo Universo Estendido da DC, ou seja, são outros universos alternativos da linha principal.

4. Estreia oficial do filme

O filme terá sua estreia oficial em 4 de outubro de 2024 em todo o mundo.