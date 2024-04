Este é o filme em destaque na Netflix e é classificado como o mais ‘inspirador’ da semana

A Netflix oferece uma infinidade de produções cheias de drama, ação, mistério e terror que amamos porque nos mantêm vidrados do início ao fim. Muitas delas, como ‘A sociedade da neve ou ‘Nowhere’, contam histórias impactantes e inspiradoras, no entanto, ainda nos deixam nervosos e tensos.

O nosso dia a dia está tão cheio de desafios e adversidades que também precisamos de filmes ‘simples’ que nos inspirem e motivem sem passar por tanto drama como está acontecendo esta semana com ‘The Beautiful Game’.

O filme inglês de 2024 já se posicionou no Top 10 da Netflix e com toda a razão, pois tem a capacidade de nos fazer sentir uma ampla gama de emoções com sua trama esportiva inspiradora.

Do que se trata 'The Beautiful Game'?

The Beautiful Game Inspirador (Netflix)

"Divertida e inspiradora", assim os críticos a descreveram e estão cheios de verdade. 'The Beautiful Game' celebra o poder curativo dos esportes em equipe e, mesmo que não participe de um, você se identificará com a história e as motivações e conflitos pessoais de seus protagonistas.

Os filmes com tramas esportivas costumam focar em histórias de superação pessoal e coletiva, o que nos inspira e motiva, e este não é uma exceção. Ao ver os personagens enfrentando desafios e obstáculos, é gerada uma conexão emocional que impulsiona o espectador a se esforçar mais em sua própria vida.

Do britânico Frank Cottrell-Boyce (The Railway Man) e dirigido por Thea Sharrock (Wicked Little Letters), ‘The Beautiful Game’ é um filme cuidadosamente montado e com um final feliz.