Atores afrodescendentes assinam comunicado em apoio à atriz escolhida para peça “Romeu e Julieta”

A escolha de Francesca Amewudah-Rivers como Julieta em uma peça teatral do clássico de William Shakespeare continua provocando reações de diferentes grupos da indústria.

Figuras afrodescendentes importantes, como a destacada atriz de "No Time to Die", Lashana Lynch, e Susan Wokoma, conhecida por seu papel em "Enola Holmes", uniram suas vozes em uma carta aberta para denunciar os abusos sofridos pela atriz britânica.

Mais de 880 pessoas assinaram esta carta aberta, uma iniciativa liderada por Wokoma e pela escritora Somalia Nonyé Seaton.

Entre os signatários estão figuras proeminentes como Sheila Atim (“The Woman King”), Marianne Jean-Baptiste (“Segredos e Mentiras”), Lolly Adefope (“Fantasmas”), Freema Agyeman (“Doctor Who”), Wunmi Mosaku (“Damilola, Nosso Menino Amado”) e Tamara Lawrance (“Time”).

Comunicado dos atores afrodescendentes

“Muitas vezes, artistas negros, especialmente atrizes negras, enfrentam a tempestade de abuso online depois de cometerem o ‘crime’ de conseguirem um trabalho por mérito próprio.”

“O abuso racista e misógino dirigido a uma alma tão doce tem sido demais para suportar. Que um anúncio de elenco para uma peça de teatro desencadeie um abuso tão distorcido e feio é verdadeiramente vergonhoso para aqueles tão vazios e estéreis em suas próprias vidas que precisam se intrometer em um abuso odioso”.

“Muitas vezes, as companhias de teatro, emissoras, produtores e plataformas de streaming não oferecem qualquer ajuda ou apoio quando seus artistas negros enfrentam abusos racistas ou misóginos. Com muita frequência, a denúncia é deixada sobre os ombros das vítimas de abuso, que também são esperadas para promover tal programa.

"Queremos enviar uma mensagem clara para Francesca e para todas as artistas negras que enfrentam esse tipo de abuso: nós vemos vocês. Vemos a arte que conseguem produzir não apenas diante das pressões enfrentadas por seus colegas brancos, mas também diante do obstáculo traumático adicional do misogynoir."

Quem é Francesca Amewudah-Rivers?

Amewudah-Rivers é uma jovem atriz britânica de ascendência ganense, que já participou de duas temporadas da série da BBC "Bad Education" e de três curtas-metragens.

Também possui experiência no campo teatral, tendo atuado em produções no Globe e no Lyric Hammersmith, entre outros lugares. Atualmente, Amewudah-Rivers é representada pela Curtis Brown.