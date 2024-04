Assim eles dividiram seus bens Sofia Vergara e Joe Manganiello após o divórcio

Os atores Sofía Vergara e Joe Manganiello já finalizaram o processo de divórcio, após anunciarem sua separação em julho de 2023.

Quien publicou que o acordo pré-nupcial facilitou a separação legal, sem nenhum tipo de problemas quanto à divisão de seus bens.

O meio citado revelou que o ator, de 47 anos, ficou com seus pertences pessoais, roupas, joias e todos os seus ganhos desde a separação, enquanto a colombiana também ficou com seus bens. Cada um obteve seus ganhos e ativos separadamente durante a união matrimonial, então após o divórcio, tanto ele quanto ela ficaram com suas respectivas posses e ativos.

A ruptura entre os dois foi devido à discordância que tinham em relação a ter filhos. Esta versão começou como um rumor, mas posteriormente a própria Vergara confirmou em uma entrevista concedida à People, confessando que "meu casamento acabou porque meu marido era mais jovem; ele queria ter filhos e eu não queria ser uma mãe mais velha. Sinto que não é justo para o bebê. Respeito quem o faz, mas isso não é mais para mim".

A atriz, de 51 anos, teve seu único filho, Manolo González, aos 19 anos, e atualmente, ela está firme em sua decisão de não ter mais filhos, pois está quase na menopausa.

Sofía Vergara e Joe Manganiello

Sofia Vergara se separou de Joe Manganiello Instagram

Sofía Vergara e Joe Manganiello se casaram em 2015. Para ela, este foi o seu terceiro casamento fracassado, pois aos 18 anos se casou com o empresário José Luis González-Ripoll, pai de seu filho, com quem ficou casada por dois anos. Em 2010, ela disse sim ao empresário Nick Loeb.

Menos de um ano após a separação, tanto a artista colombiana quanto Joe Manganiello têm novos parceiros. Ele começou um relacionamento com a também atriz Caitlin O'Connor, de 36 anos, que também se destaca em sua carreira como dançarina e apresentadora; enquanto Sofia está saindo com o cirurgião Justin Saliman, especialista em medicina esportiva.

Manganiello já confirmou publicamente seu relacionamento com O’Connor, mas Vergara ainda não oficializou o dela com Saliman, embora tenham sido vistos juntos em vários lugares.