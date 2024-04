Assim é a amizade entre a filha não-binária de Ben Affleck, Fin, e Emme, a filha de J.Lo.

A amizade entre as filhas não binárias de Ben Affleck, Fin, e Emme, filha de Jennifer Lopez, floresceu em um vínculo próximo e solidário que transcende as barreiras familiares. Esta ligação especial tem sido evidente em várias ocasiões, especialmente quando foram vistas compartilhando tempo juntas em Los Angeles, até mesmo de mãos dadas em passeios pela cidade. Sua amizade não é apenas um produto da união de seus pais, mas sim uma conexão genuína que foi cultivada ao longo dos anos.

A semelhança entre Emme e Fin vai além de suas idades próximas; também se manifesta em seus estilos de moda e penteados experimentais. Sua amizade tem se fortalecido com o tempo, mesmo antes de Jennifer Lopez e Ben Affleck se casarem em 2022. A atriz também tem falado abertamente sobre a transição de ter todas as crianças sob o mesmo teto, o que tem sido emocionante e gratificante para ela.

As filhas de Ben Affleck e Jennifer Lopez são melhores amigas

A presença de Emme tem sido um apoio constante para Fin, especialmente durante momentos significativos, como a divulgação pública do novo nome de Fin no serviço memorial do avô. Essa demonstração de apoio mútuo reflete a maturidade e a compreensão entre as duas jovens, que encontraram consolo e companheirismo uma na outra.

É evidente que a co-parentalidade dos filhos de Ben Affleck e Jennifer Lopez tem sido harmoniosa, com um foco no bem-estar das crianças como prioridade principal. Apesar da separação anterior de Affleck e Jennifer Garner, eles mantiveram uma relação amigável e cooperativa, o que tem contribuído para um ambiente positivo na casa compartilhada.

A relação de amizade entre Fin e Emme também tem ressoado entre os fãs nas redes sociais, que têm elogiado sua conexão inseparável e os apelidaram de "BFFs" (melhores amigos para sempre). Além disso, eles frequentam a mesma escola, o que facilitou a transição de Emme para Los Angeles desde Miami, com a ajuda de Fin.

A história de Fin e Emme é apenas um exemplo da evolução da identidade e aceitação na sociedade atual. Assim como outras famílias de celebridades que têm apoiado seus filhos em sua jornada de autoconhecimento, o amor e apoio incondicional são essenciais para garantir um ambiente seguro e compassivo para todas as crianças, independentemente de sua identidade de gênero.