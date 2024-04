A Inteligência Artificial revela como seria Elsa de ‘Frozen’ na vida real

Elsa Frozen é um personagem fictício do filme de animação da Disney Frozen, criado em 2013. Agora, os fãs da personagem podem usar a inteligência artificial para ver como ela ficaria na vida real e com traços mais humanos.

Uma das plataformas habilitadas para realizar essa atividade é o Copilot, um aplicativo que cria imagens em tempo real e em poucos minutos. Ele conta com tecnologias avançadas de IA, geradas pelos últimos modelos de linguagem da OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3.

De acordo com o ChatGPT, outra ferramenta de IA, Elsa é um personagem fictício que luta para "controlar suas habilidades enquanto tenta encontrar seu lugar no mundo". A história de Frozen se passa no reino fictício de Arendelle, inspirado na cultura e arquitetura dos países nórdicos. A trama se concentra principalmente em duas irmãs, Elsa e Anna.

Recomendados

Assim é como Elsa de Frozen seria, de acordo com a inteligência artificial

Na primeira imagem, a Copilot imagina a Elsa Frozen como uma jovem com grandes olhos azuis e longos cabelos loiros. Sua pele é muito branca e mostra um rubor rosa em suas bochechas. Ela está vestindo seu clássico vestido azul, usando sua coroa azul e está no meio da neve. Seu olhar é sério e ao mesmo tempo doce.

Na segunda fotografia, o personagem da Disney tem o cabelo loiro com uma trança e, ao contrário da primeira, está de corpo inteiro. Em relação à sua vestimenta, também usa um vestido azul-celeste, colar de jóias e está usando sua coroa. Ao mesmo tempo, tem um olhar angelical e pacífico.

Na terceira imagem, a princesa da Disney é semelhante às anteriores, pode ser vista mais de perto e seus traços humanos são bem marcados. Ela está usando um vestido azul-celeste, coroa, colar de pérolas e uma varinha mágica. Assim como nas imagens anteriores, ela também está no meio da neve.

Frozen Pela IA (Paola Hernández)

Elsa Live Action (Paola Hernández)