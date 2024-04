How're you doin'? - disse Joey Tribbiani Taylor Swift (Neilson Barnard/Getty Images for The Recording A)

Apenas alguns meses atrás, a Universal Music Group anunciou a retirada do catálogo musical de alguns de seus artistas do TikTok, incluindo Taylor Swift; no entanto, a maior parte da discografia da cantora retornou à famosa plataforma, uma vez que está sob o título de ‘Versão de Taylor’.

A intérprete de 34 anos está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira, especialmente porque recuperou o controle de sua música por meio de suas regravações; além disso, ela ganhou popularidade após o sucesso de sua turnê mundial 'The Eras Tour', com a qual conseguiu quebrar vários recordes.

Taylor Swift retorna ao TikTok com seu catálogo musical

A Universal Music Group lançou um comunicado oficial anunciando que iria retirar o catálogo musical de seus artistas, como Bad Bunny, Karol G, BTS, Taylor Swift, entre outros, alegando que a empresa do TikTok não cumpriu com alguns acordos feitos anteriormente.

Como era de esperar, os usuários desta plataforma reagiram de diferentes formas, no entanto, poucas semanas após a decisão da empresa, a música de Taylor Swift regressou ao TikTok sob a legenda 'Taylor's Version', juntamente com os seus últimos quatro álbuns.

Até o momento, os discos disponíveis na plataforma são Fearless (Versão de Taylor), Speak Now (Versão de Taylor), Red (Versão de Taylor), 1989 (Versão de Taylor), Lover, Folklore, Evermore e Midnights.

A Taylor Swift voltará ao México?

A intérprete de "22" está se preparando para o lançamento de seu novo álbum de estúdio 'The Tortured Poets Department', no entanto, ainda está trabalhando nas próximas datas de sua atual turnê, com a qual voltará a percorrer parte do território dos Estados Unidos, por isso tem se especulado sobre seu retorno ao México.

Algumas contas especializadas em conteúdo da artista de 34 anos comentaram nas redes sociais sobre as negociações que a equipe de Swift teve para uma segunda etapa da turnê 'The Eras Tour' em vários pontos da América Latina.

Até agora, são apenas rumores, uma vez que Taylor Swift não comentou nada sobre seus planos de retornar à América Latina com sua turnê; no entanto, seus fãs permanecem entusiasmados com a possibilidade de desfrutar do incrível show, considerando que muitos ficaram de fora.