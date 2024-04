Primeiro trailer do filme biográfico de Michael Jackson deixa uma boa impressão nos críticos

À medida que a produção do próximo filme biográfico do Rei do Pop, ‘Michael’, dirigido por Antoine Fuqua e estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho da lenda, se desenvolve, a expectativa e o debate atingem novas alturas.

O primeiro vislumbre revelado durante o evento CinemaCon ofereceu uma visão cativante do que promete ser uma exploração profunda e emocionante da vida de Jackson.

Alguns relatórios indicam que o material expõe desde suas deslumbrantes performances no palco até os momentos íntimos que revelam a carga emocional que carregava consigo.

A sua mãe, Katherine Jackson, diz ao seu talentoso filho no trailer ao qual alguns críticos tiveram acesso: “Pode haver pessoas que pensem que é diferente, e isso vai tornar a sua vida um pouco mais difícil. Mas nunca foi como os outros. Michael, tinha uma luz muito especial. Então fez com que essa luz brilhe sobre o mundo”.

Detalhes do filme

A música ocupará um lugar central na narrativa, com mais de 30 de suas canções mais emblemáticas dando vida às cenas-chave de sua vida e carreira. Desde os sucessos iniciais com o Jackson 5 até suas impressionantes conquistas solo, o filme promete capturar a magia única de seu talento musical incomparável.

Mas para além da música, ‘Michael’ também enfrentará corajosamente os aspectos mais sombrios e controversos da vida de Jackson. Desde as acusações de abuso infantil até o escrutínio implacável da mídia, o filme promete oferecer uma visão sem filtros dos desafios e tribulações que o ícone do pop enfrentou enquanto navegava pelas alturas da fama.

"Existem elementos de drama, intriga e estados emocionais". O produtor Graham King apontou que tem se preparado para o filme há sete anos, entrevistando centenas de pessoas e considerando cuidadosamente como condensar sua vida e legado complexos.

"Vamos entrar em tudo isso", promete King em relação às acusações de abuso sexual infantil. "Por trás do escrutínio implacável, das acusações e dos holofotes, ele era apenas um homem, um homem com uma vida muito complicada".

O filme será lançado em abril de 2025.