Político corrupto de antiga novela Globo está de volta em No Rancho Fundo

Além da vilã Deodora, personagem de Debora Bloch em Mar do Sertão, um político corrupto da mesma novela está de volta em No Rancho Fundo. Depois de aprontar todas em Canta Pedra, Sabá Bodó (Welder Rodrigues) vai tentar comandar a cidade de Lapão da Beirada, na nova trama da Globo.

O prefeito aparece depois de cumprir pena por conta da gestão corrupta em Canta Pedra. Querendo refazer sua carreira política, ele vai concorrer ao posto de prefeito de Lapão da Beirada, por onde vai distribuir e colocar muitas propagandas para mostrar que é a “melhor opção” para o povo.

Na novela Rancho Fundo, Sabá Bodó não esconde que seu grande sonho é se tornar governador, mas, na verdade, ele está de olho mesmo na fortuna crescente da região.

Além dele, quem se muda para a cidade de Lapão da Beirada é Nivalda (Titina Medeiros), sua amada, que não tardou em segui-lo, tão logo cumpriu sua pena na penitenciária, de onde foi solta por bom comportamento. Com eles, a inseparável secretária Dona Escolástica (Ana Maria Mangeth) também está de volta à novela escrita por Mario Teixeira.

No Rancho Fundo não é uma continuação de Mar do Sertão

Mario Teixeira deixou bem claro que uma novela não é continuação da outra. Segundo ele, as novelas da Globo apenas se passam no mesmo universo, o sertão brasileiro.

“Não é uma continuação. A primeira [Mar do Sertão] se passava em um local muito seco e sofrido. Aqui [No Rancho Fundo] mostramos outro lado do sertão, mais verde e pujante”, afirma o autor da Globo.

No entanto, o retorno dos personagens na novela No Rancho Fundo foi vista como necessária pelo autor: “”Eu quis pegar personagens carismáticos, mesmo sendo vilões, e retratá-los novamente. Alguns vão insistir em seus erros e outros vão tentar refazer a vida”, afirmou Mario Teixeira.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.