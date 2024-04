“Parece ter 30″, Demi Moore em um visual transparente prova que não envelhece e impõe moda para mulheres de 60

Demi Moore A famosa deslumbrou com um look sexy e elegante aos seus 61 (@demimoore/Instagram)

Demi Moore não é apenas uma das atrizes mais famosas e bem-sucedidas de Hollywood, também se tornou um ícone da moda, surpreendendo com cada visual que usa.

Aos 61 anos, a famosa veste as melhores roupas, sempre sexy e elegante, e o que mais impressiona seus seguidores é que parece não envelhecer, pois parece ter 30 anos.

Recentemente, a famosa compareceu à celebração dos 40 anos da Dolce & Gabbana na moda no Palazzo Reale e foi uma das mais bem vestidas com um traje sexy e ousado.

Recomendados

O visual sexy e elegante com o qual Demi Moore prova que não está envelhecendo e impõe moda

Demi Moore esbanjou elegância e estilo com um vestido longo e justo, de mangas compridas, com brilhos e completamente transparente com o qual exibiu seu corpão.

A atriz usava uma calcinha preta de cintura alta e um sutiã na mesma tonalidade, o que lhe deu um toque de classe e estilo, e é claro, ela usava seu icônico cabelo longo e liso.

Este traje foi complementado com saltos pretos e uma maquiagem simples, mas muito chique, que realçou sua beleza e a fez parecer ter 30 anos ou menos.

"Uau, esta mulher não envelhece", "gostaria de saber o segredo da beleza eterna da Demi", "ela está espetacular, não consigo acreditar que tenha 61 anos", "eu, com meus 20 anos, não me vejo assim, que tristeza", "esta mulher fica cada vez melhor com o passar dos anos", "os anos definitivamente não a afetam" e "este vestido é incrível", foram alguns dos elogios recebidos pela famosa.

Assim, a atriz aderiu à tendência das calcinhas à mostra, à qual outras celebridades como Zendaya e Sydney Sweeney também aderiram, e o fez com muita classe e estilo, estabelecendo uma tendência ousada para mulheres de 60 anos que desejam realçar sua sensualidade.