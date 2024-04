O curioso treino de Lenny Kravitz em uma academia se torna viral

Lenny Kravitz e seu chamativo treinamento na academia chamam a atenção. Este vídeo se tornou viral e revelou o segredo do músico para se manter jovem e em forma.

Seu estilo único de se vestir e sua atitude durante a rotina de exercícios geraram comentários e reações em sua postagem no Instagram.

Durante o vídeo, o músico mostra como usa um banco inclinado para realizar um exercício composto que trabalha abdominais, tríceps e ombros. Com uma barra com peso em ambas as extremidades, ele trabalha força e resistência durante seu treino.

Recomendados

Na publicação, o músico escreveu: "Obrigado a Deus pelo dia de hoje! Agradecido. Nunca estive melhor. Não há atalhos, então aproveite o dia. Tudo é possível. Amor!"

Roupa chamativa

O destaque do vídeo foi a escolha de roupas durante o treino. Ele está vestindo uma camiseta de malha, calças de couro e botas de combate, complementando o visual com óculos de sol e luvas para proteger as mãos ao levantar pesos.

Esta aparência curiosa de Kravitz gerou uma grande quantidade de comentários e reações entre os usuários da Internet. Os seguidores do músico destacaram sua autenticidade e originalidade, reconhecendo que apenas alguém como ele pode usar um visual tão chamativo até mesmo na academia.

Alguns usuários até brincavam dizendo que não começaram a fazer exercício porque não têm calças de couro como as suas.

Reação do público nas redes sociais