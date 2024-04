No Rancho Fundo: Debora Bloch vive personagem repetida na novela da Globo

Debora Bloch vive Deodora, vilã de Mar do Sertão, na novela No Rancho Fundo (Fábio Rocha/Globo)

Debora Bloch vive uma personagem repetida em No Rancho Fundo. Na novela da Globo, ela interpreta mais uma vez a vilã Deodora, que fez parte de Mar do Sertão. Mas, segundo a atriz, nada será igual para o público que acompanhar a trama.

Longe de Canta Pedra, cidade fictícia de Mar do Sertão, Deodora ganha uma nova personalidade, afinal, nada mais poderia fazê-la viver naquele lugar: “Ela se mudou para Lapão da Beirada, onde agora é dona do Cabaré Voltagem”, afirma Debora.

Deodora não está sozinha na nova novela das 18h

Como podemos imaginar, a vilã não está sozinha. Ela acaba virando sócia de Vespertino (Thardelly Lima), com quem continua fazendo seus trambiques para se dar bem na vida: “Ela volta divertida e mais vilã do que nunca”, conta a veterana da TV.

Segundo o roteiro divulgado pela TV Globo, em No Rancho Fundo, novela que estreia na próxima segunda-feira (15), Deodora está ainda pior e mais manipuladora do que foi em Mar do Sertão.

Na novela No Rancho Fundo, Deodora vira dona de bordel, mas continua com suas armações (Fábio Rocha/Globo)

Depois de ter involuntariamente causado a morte do filho amado, ela vai se deparar com Zefa Leonel (Andrea Beltrão), a quem provocou maldades no passado e com quem terá um acerto de contas.

Além dos golpes nos personagens da novela No Rancho Fundo, a dupla pode viver um romance meio torto. Acontece que o malandro Vespertino segue um eterno apaixonado por Deodora, que era muito rica em Mar do Sertão.

No Rancho Fundo mostra a paixão de Vespertino por Deodora (Léo Rosario/Globo)

Oportunista, o cara de pau vai se aproveitar das moças que procuram a fama instantânea e efêmera das redes sociais para ser um “lançador de estrelas”.

Agora, é esperar até segunda-feira (15), quando No Rancho Fundo aparece na programação da Globo, substituindo o remake da novela Elas por Elas.

* As informações sobre No Rancho Fundo podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.