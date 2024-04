Megan Fox choca com mudança radical de visual e agita as redes

Megan Fox revolucionou as redes sociais com algumas fotos suas Instagram (Instagram: @meganfox)

Se há algo que se pode dizer sem medo é que Megan Fox é uma das mulheres mais camaleônicas. Agora pode surpreender com cabelo rosa, com uma peruca vermelha ou com seu cabelo natural, com ou sem franja. O fato é que, com sua beleza intacta, não há nenhum estilo que lhe fique mal.

Megan Fox está incendiando as redes sociais

Atualmente, a atriz de Transformers exibiu uma nova mudança de visual muito favorecedora em suas redes sociais. Megan Fox deixou para trás a cabeleira rosa que vinha usando nas últimas temporadas e que, por sinal, era um visual incrível que combinava em várias ocasiões com seu namorado, Machine Gun Kelly.

Desta vez, ela não só mudou a cor do cabelo, mas também decidiu apostar por um novo corte de cabelo que foi tendência em 2024, como o bob. Especificamente, é um bob reto, muito simétrico, daqueles que conseguem favorecer e tirar muitos anos da aparência física.

A atriz de Hollywood exibiu um bob simétrico

A Megan Fox escolheu um tom azul-pastel, muito no estilo sereia, que pode ser usado em casa, o L'Oréal Paris Féria na tonalidade P1 Sapphire Smoke, com o qual ela conseguiu uma cor multidimensional sem precisar ir a um salão de beleza, deixando um pequeno efeito de raiz que também está na moda.

Através das redes sociais, especificamente do seu perfil oficial no Instagram, Megan Fox compartilhou várias imagens onde exibia sua nova mudança de visual, cheio de cor e um bob reto simétrico. Uma mudança cheia de vida que favorece a pele branca e suas feições de modelo. Além disso, ela mostrou uma maquiagem sutil para acompanhar as fotos.