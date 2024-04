Kate Middleton e William: IA revela como a princesa Charlotte parecerá aos 60 anos

Princesa Charlotte A menina de 8 anos tem uma forte semelhança com outro membro da realeza (Andrew Milligan, APA, WPA ROTA / Yui Mok/AP)

A princesa Charlotte, de 8 anos de idade, tem vindo a ganhar muita popularidade à medida que cresce. Embora não venha a ter um título na família real britânica, certamente será uma jovem promissora que trabalhará em prol da sua família, especialmente quando o seu irmão, o príncipe George, estiver pronto para assumir o trono britânico. A curiosidade sobre o seu crescimento tem gerado milhares de expectativas, as quais têm sido respondidas graças à Inteligência Artificial.

Desde tenra idade, foi estabelecida uma incrível comparação entre Charlotte e sua bisavó, a rainha Elizabeth II, que reinou por mais de 70 anos. Quais são as comparações? Diferentes jornais britânicos destacaram fotos antigas da infância da falecida rainha, encontrando semelhanças inegáveis com a princesa Charlotte.

No entanto, a Vanity Fair revelou uma comparação mais interessante: a Rainha Mãe. Um perfil do Instagram publicou uma comparação entre a princesa e uma jovem Elizabeth: os olhos, o sorriso, as sobrancelhas e o olhar são algumas das semelhanças.

A princesa Charlotte tem muitas semelhanças com sua bisavó, a rainha Elizabeth II

Agora, numa tentativa de ver o futuro e adivinhar como a princesa Charlotte pareceria entre os 60 e 70 anos de idade, a Inteligência Artificial entra em ação. O aplicativo Face App oferece uma ideia clara através de seu algoritmo complexo.

Além da suposta semelhança com a rainha Elizabeth II, não se pode negar a semelhança que ela tem com Kate Middleton, sua mãe, especialmente no olhar. Da mesma forma, é impossível negar os genes herdados de seu pai, o príncipe William, e de sua avó, Lady Di.

A nova tecnologia de Inteligência Artificial chegou para dominar os aplicativos. Diferentes programas usam a IA para tornar realidade as ideias de milhares de pessoas, como é o caso da princesa Charlotte.