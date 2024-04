“É a nova Diana”: oncologista fala sobre terrível episódio que Kate Middleton estaria passando

Kate Middleton afastou-se completamente de suas obrigações e das câmeras para se refugiar em sua família após ser diagnosticada com câncer, situação que manteve seus seguidores preocupados com sua saúde, apesar das poucas informações fornecidas a respeito.

A princesa de Gales preferiu manter em privado todos os detalhes do seu diagnóstico, apesar de que o seu silêncio gerou uma onda de especulações nas redes sociais e foi apenas em 22 de março que decidiu falar sobre a sua situação e novamente se refugiar em sua mansão em Windsor.

No meio de sua ausência, alguns especialistas opinaram sobre sua situação, como é o caso do radiologista, oncologista e pesquisador do câncer Dr. William Makis, que falou sobre a possível razão pela qual Middleton não apareceu mais, ao contrário do Rei Charles III, que, apesar de também ter câncer, foi visto em várias ocasiões.

Recomendados

Isso foi dito por um oncologista

Para o Dr. William Makis, é um pouco estranho que Kate Middleton esteja seguindo tantas restrições devido ao seu diagnóstico, então ele acredita que há algo mais sobre sua saúde do qual não deram detalhes, o que poderia indicar que ela está sofrendo uma lesão grave.

"Houve uma situação muito estranha com a Princesa de Gales, Kate Middleton... ela basicamente desapareceu da vista pública; acredito que sua última aparição pública foi em 25 de dezembro; depois houve uma ambulância acompanhada por uma escolta policial que a levou ao hospital a partir de sua residência em 28 de dezembro. Fomos informados de que ela foi operada em 16 de janeiro e que levaria até nove meses para se recuperar de uma cirurgia abdominal; nada disso faz sentido", disse.

Da mesma forma, menciona como suas escassas aparições têm sido expostas a retoques, o que aumenta ainda mais os rumores. Para piorar, fez menção à vacina da Covid-19 que a monarca recebeu.

"Todas as fotos que surgiram desde então têm sido retocadas, alteradas ou não se parecem em nada com ela, por isso esta é uma história muito estranha. Aparentemente, ela recebeu a vacina... a maioria das pessoas não acredita que a realeza tenha tomado as vacinas e que eles, como elites, sabem que essas coisas são tóxicas e não as teriam tomado, mas nunca se sabe", acrescentou.

Para o especialista em câncer, o motivo da ausência pode ser devido a um derrame cerebral, paralisia facial ou até mesmo estar em coma.

"[Ella] poderia ter sofrido um derrame cerebral... [ou] ter sofrido coágulos sanguíneos, e se o fez, poderia entender por que eles quereriam mantê-la longe dos olhos do público, por que não [há] fotografias dela que foram divulgadas, porque se ela foi vítima de um derrame cerebral, por exemplo, talvez ainda esteja em coma, ou talvez tenha tido paralisia facial, o que é muito óbvio, então neste momento há muita especulação, não sabemos", afirmou.

Os rumores e especulações sobre sua saúde levaram vários internautas a considerar que Kate Middleton está sendo tratada e assediada como aconteceu com sua sogra Lady Di, que faleceu enquanto fugia da imprensa.