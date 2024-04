Bruce Willis reaparece e sua aparência surpreende por não estar como muitos pensavam

Bruce Willis tem se mantido longe das câmeras depois de ter sido diagnosticado com afasia e posteriormente com demência frontotemporal, situação que o levou a se despedir de sua carreira como ator aos 69 anos. Agora, o protagonista de filmes como ‘Duro de Matar’ tem se mantido sob o refúgio de sua família.

Foi sua esposa, Emma Heming, quem falou sobre a situação do famoso em várias ocasiões e se concentrou em conscientizar as pessoas sobre essa doença que não tem cura e que piora as habilidades físicas e mentais daqueles que a têm.

As consequências da demência levaram os fãs de Bruce a ficarem atentos à sua situação, mas também a uma onda de especulações sobre como ele está, sendo rumores de que ele não fala mais e nem reconhece mais as pessoas.

Recomendados

Assim parece Bruce Willis depois de ser visto passeando

Bruce Willis tem sido considerado um dos galãs e atores mais elogiados e respeitados de Hollywood após uma carreira de mais de três décadas, por isso a notícia de sua doença causou grande comoção entre seus fãs.

O complexo processo que Willis está passando mudou completamente sua vida, no entanto, apesar de muitos acreditarem que ele está fisicamente afetado, o ator foi flagrado por paparazzi em um veículo e sua aparência surpreendeu.

Longe de parecer desgastado ou deprimido, o ex-marido de Demi Moore parecia forte, saudável e tranquilo, o que silenciou os rumores que giravam em torno de sua situação. Embora ele esteja muito bem, seu retorno às telas não é uma opção.

Nas imagens que se tornaram virais nas redes sociais, pode-se ver Bruce a bordo do carro enquanto olha pela janela e confirma que está plenamente consciente.

Após o diagnóstico, a esposa dele contou com o apoio de Demi Moore e das filhas que teve do casamento, por isso ele tem sido cercado pelas mulheres que mais o amaram. Ambas foram elogiadas pelo nível de maturidade com que lidaram com a situação, sem rivalidades entre elas, oferecendo companhia em um momento tão difícil.

A demência frontotemporal é uma doença que afeta a personalidade, a linguagem, o comportamento e até mesmo as emoções e geralmente ocorre em pessoas com idade entre 45 e 65 anos.