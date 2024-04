A ruptura amorosa que abala a coroa britânica e deixou o rei Carlos devastado

A coroa britânica sofreu um novo abalo nas últimas horas, depois que foi confirmado o rompimento amoroso entre Peter Phillips, um dos sobrinhos mais próximos do rei Carlos III, e sua parceira Lindsay Wallace.

Esta quebra também abalou fortemente a sociedade britânica, considerando os difíceis dias que têm sido vividos ultimamente com as doenças do monarca e de Kate Middleton.

As razões da crise que atinge a coroa britânica

A revista Hello! foi responsável por divulgar a notícia, fornecendo também as razões por trás da separação.

Recomendados

"Peter e Lindsay tomaram a difícil decisão de se separar porque passavam menos tempo juntos devido aos seus compromissos de trabalho e familiares. Os compromissos empresariais de Peter e seu trabalho na F1 o obrigaram a viajar incessantemente", disse uma fonte ao veículo citado.

Peter Phillips e Lindsay Wallace Realeza (Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images)

"Ele viajou por todo o mundo e esteve incrivelmente ocupado, e Lindsay mora na Escócia, então tem sido difícil para eles se encontrarem. Foi um choque, já que a maioria das pessoas pensava que era um relacionamento sólido. É muito triste", disse um próximo ao casal.

A relação entre Phillips e Wallace começou em 2020, logo após Peter ter encerrado seu casamento de 12 anos com Autumn Kelly, com quem teve duas filhas. No entanto, ambos se conheciam desde a infância e mantinham uma amizade há anos.

A grande proximidade de Peter Phillips com a rainha Isabel e o rei Carlos

Deve-se mencionar que o filho da princesa Ana é conhecido no solo britânico por sua grande proximidade com sua avó, a rainha Elizabeth II. Ele também possui uma relação semelhante com o rei Charles III.

"Ela era uma figura que fez parte da vida de todos desde que as pessoas têm memória. Tê-la como avó e modelo a seguir foi único", disse Phillips sobre a falecida monarca.

Além disso, recentemente ele havia confessado como o rei se sentia devido ao seu delicado estado de saúde causado pelo câncer.

“Ele está muito frustrado porque não consegue fazer tudo o que quer”, expressou naquela ocasião.