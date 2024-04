"Você é uma bênção": Jennifer Lopez impressiona sendo a 'perfeição' em lingerie aos 54 anos.

E se precisássemos de mais evidências de que Jennifer Lopez é uma das mulheres mais bonitas do mundo aos 54 anos, ela reiterou isso com sua recente sessão de fotos de lingerie para a marca Intimissimi. A cantora é embaixadora desta sexy marca de lingerie que revolucionou as redes sociais, recebendo muitos elogios.

Apesar de não estar no melhor momento de sua carreira, já que seu novo álbum e turnê "This is me... Now" não tiveram a aceitação do mercado como ela esperava, ela continua ativa como imagem de marcas exclusivas que confiam em sua beleza e talento, provando também que seu corpo está em ótima forma.

O ensaio de Jennifer Lopez de lingerie que deixou muitas pessoas de boca aberta

Sob o título "Abraça teu poder", a cantora de "On the floor" exalou sensualidade com lingerie cor nude, que deixou à mostra seu abdômen e pernas tonificadas, impondo um padrão de beleza muito elevado aos seus 54 anos de idade.

Recomendados

Com isso, eles apresentaram a nova coleção "baseada no conforto, estilo e sofisticação", chamada Silky Intimates, que se destaca por sua elegância incomparável e suavidade arejada de uma nova microfibra ultraleve.

Suas diferentes fotografias e o vídeo desfilando sutiãs e calcinhas roubaram a atenção dos internautas, que não hesitaram em elogiá-la nas publicações.

“Um monumento de mulher”, “Não sei se a lingerie ou ela são mais perfeitas”, “Você parece muito sexy”, “O grande exemplo de que a sensualidade não tem idade”, “Nunca foi vista tão bem como agora”, “É a perfeição feita mulher”, “Que passe as dicas para essa barriga, incrível”; foram parte dos comentários que abundaram na internet.

"Costumava pensar que estava gorda, mas agora me sinto bonita. Pertenci a uma geração que estava muito focada nas modelos de tamanho 0 ou 2. Era inatingível para a maioria das pessoas normais, incluindo eu mesma," confessou a artista anteriormente sobre sua jornada de autoaceitação corporal.