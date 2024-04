‘Vidente por Acidente’: Katiuscia Canoro e Otaviano Costa refletem sobre crises na carreira ao abordarem o longa

‘Vidente por Acidente’, comédia nacional da Conspiração, chega aos cinemas brasileiros em 18 de abril deste ano, trazendo Otaviano Costa estrelando seu primeiro protagonista no audiovisual. Em entrevista à imprensa, os atores do longa falaram sobre a experiência com a produção.

O filme narra a história de Ulisses, um arquiteto no auge de seus 40 e poucos anos e com uma carreira consolidada na arquitetura. Em meio a uma crise, ele passa a questionar suas habilidades e duvidar de sua vocação, o levando a buscar um novo propósito de vida. Misteriosamente, o arquiteto recebe poderes que o permite descobrir a aptidão das pessoas, sendo o início de uma jornada cômica e de reflexão.

Em conversa com o Metro World News, Otaviano Costa contou uma experiência de crise vivenciada há mais de 20 anos, dentro de sua versatilidade artística. Segundo ele, um colega de profissão renomado o alertou para escolher apenas uma de suas aptidões como o foco, o gerando angústia.

“‘Como eu vou fazer isso? O que eu vou escolher? Amo tudo o que faço’. Aquilo me gerou uma angústia muito grande. Como eu poderia decidir [dentre coisas que me fazem] absolutamente feliz? Ele queria meu bem, mas um bem mercadológico ligado ao resultado e não ao processo. Ainda bem que não o ouvi daquela vez”, refletiu.

Por outro lado, Katiuscia Canoro, intérprete da “coach vocacional” na trama, ressaltou as dificuldades de seguir a carreira artística no Brasil, além de se sentir privilegiada por sua posição na indústria.

“Só de você escolher ser artista, quando começa a trabalhar na sociedade em que a gente vive, já é muito difícil. Quando falei: ‘vou ser atriz’, quase que assinei um atestado de pobreza, pois qual é a possibilidade de um ator conseguir viver da arte? Aqui no Brasil é muito difícil. Então é uma crise que acompanha”, disse a artista.

“Tenho a sorte de conseguir viver disso há muitos anos. Estou com quase 30 anos de carreira, mas é sempre uma labuta. Sempre entro em crise porque a gente é frágil. Nosso trabalho depende da gente, do nosso corpo e cabeça funcionarem. Mas a paixão é maior do que a crise”, completou.

Relevância na produção do humor

Questionados sobre a importância de produzir o humor em termos de qualidade, os atores trouxeram outros lados de uma produção que vai além do fator cômico.

“Levo a comédia muito a sério, acho que ela tem um DNA de crítica, de se colocar no lugar do outro. Se você olhar, o palhaço era quem dava o tapa na cara do rei. Ele podia circular por todos os lugares, estava dentro do castelo e estava lá fora falando com o povo. É uma maneira de você falar sobre qualquer assunto, sobre o que você precisa realmente criticar, de uma maneira leve para que todo mundo consiga fazer uma reflexão depois”, explicou Katiuscia.

Para Otaviano, o longa protagonizado por ele tem essa influência: “Eu adoro quando o riso gera reflexão, perguntas, críticas, crônicas. O humor também tem essa força e esse poder. Nosso filme, para mim, leva a emoção e leva a reflexão, por exemplo. ‘Vidente por Acidente’ tem essa força de através do riso te emocionar e fazer você refletir”, disse.