Universal Pictures exibe cenas de ‘Wicked’ e anuncia ‘Five Nights at Freddy’s 2′

Ariana Grande, à esquerda, e Cynthia Erivo, integrantes do elenco do filme 'Wicked', apresentam trailer do filme na apresentação da Universal Pictures e Focus Features no CinemaCon 2024, quarta-feira, 10 de abril de 2024, no Caesars AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Depois de um grande 2023, em que ganharam o prêmio de melhor filme e lideraram a bilheteria, a Universal Pictures está de olho no futuro. Os próximos lançamentos do estúdio incluem a adaptação para o cinema de ‘Wicked’, ‘Twisters’ e a sequência recentemente anunciada de ‘Five Nights at Freddy’s’.

A Universal levou algumas das estrelas de seus filmes mais importantes, como Ariana Grande, Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Glen Powell, Lupita Nyong’o, Daisy Edgar Jones e Anthony Ramos para a CinemaCon em Las Vegas na quarta-feira para empolgar a audiência de proprietários de cinemas e exibidores sobre o que está por vir.

“Esta experiência toda é absolutamente impossível de colocar em palavras”, disse Ariana Grande, que junto com Erivo apresentou algumas imagens novas de seu filme, cuja estreia está prevista para o Dia de Ação de Graças no final de novembro.

Goldblum também estava presente para falar sobre ‘Wicked’, onde interpreta o homem por trás da cortina.

“Tenho sido perseguido por dinossauros, voei para dentro da barriga de uma enorme nave espacial... Tornei-me uma mosca”, disse Goldblum. “Mas nunca tinha feito parte do sabor particular ou da magia que é este filme. ... Toda a experiência tem sido como um sonho”.

A primeira parte de ‘Wicked’ chegará aos cinemas em 25 de novembro, e a segunda no final de 2025, também para o Dia de Ação de Graças. Dirigido por Jon M. Chu, o filme é estrelado por Erivo como a bruxa Elphaba de pele verde e Ariana Grande como a popular Glinda. Yeoh interpreta a diretora da escola e, conforme anunciado recentemente pelo estúdio, Peter Dinklage será o Dr. Dillamond, um professor de história e bode.

O produtor Marc Platt tem estado na jornada de ‘Wicked’ por 25 anos, desde que leu o romance pela primeira vez.

"Sempre tive a intenção de que 'Wicked' fosse um filme", disse.

Foi Stephen Schwartz quem o convenceu de que precisava de música e que fosse primeiro para a Broadway. A produção teatral também causou uma grande impressão no futuro diretor do filme, que desenvolveu um respeito pelo espetáculo teatral e uma visão da grandiosidade que teria no cinema.

"Sonhamos muito, muito, muito grande para 'Wicked'", disse Chu.

A estrela de ‘Twisters’, Powell, apresentou algumas imagens novas e intensas do filme que chegará aos cinemas em 19 de julho. O filme, que acompanha o sucesso de bilheteria de Jan de Bont de 1996, foi dirigido pelo cineasta de ‘Minari’ Lee Isaac Chung e produzido por Frank Marshall e Steven Spielberg, de quem Chung disse ser um fã de tornados.

"Realmente tentamos tornar este filme o mais envolvente e real possível", disse Chung. "Este é destinado a ser uma jornada alegre e divertida".

A Universal foi o estúdio de maior bilheteria em 2023, graças a gigantes como ‘The Super Mario Bros. Movie’ e ‘Oppenheimer’, que arrecadaram mais de 2,3 bilhões de dólares apenas em vendas de ingressos, e outros sucessos como ‘M3GAN’, ‘O Urso do Pó Branco’, ‘Velozes e Furiosos 10′ e ‘Five Nights at Freddy’s’, a adaptação do videogame que arrecadou mais de US$ 295 milhões em todo o mundo, apesar de ter sido lançado em outubro. No total, a Universal arrecadou quase US$ 5 bilhões em vendas de ingressos. Esta é a primeira vez que a Universal lidera as listas desde 2015, antes da Disney dominar o primeiro lugar por quase uma década.

"O público está nos enviando uma mensagem muito clara: eles dispararam um sinalizador verde brilhante nos dizendo que estão prontos para algo novo", disse Jim Orr, chefe de distribuição da Universal.

Além disso, ele acrescentou: "Lançamos mais filmes nos cinemas do que qualquer outro estúdio".

A Universal também planeja lançar mais de 20 filmes em 2024, pelo terceiro ano consecutivo seria o estúdio com o maior número de filmes, abrangendo todos os gêneros e incluindo títulos e franquias originais.

Chris Meledandri, fundador e CEO da Illumination, falou sobre o próximo ‘Meu Malvado Favorito 4′ para 3 de julho e um novo filme do Mario em desenvolvimento para 2026, mas também afirmou que seu “compromisso em produzir filmes animados originais permanece firme”. Sua animação original ‘Patos!’, lançada no final de 2023, se tornou um sucesso discreto que arrecadou quase US$ 300 milhões em todo o mundo.

A Universal também tem ofertas da DreamWorks Animation, que recentemente lançou ‘Kung Fu Panda 4′ e tem ‘Robô Selvagem’ programado para setembro, do cineasta de ‘Lilo & Stitch’ Chris Sanders, baseado no livro infantil de Peter Brown e com a voz de Nyong’o.

“Se ainda não leu, por favor, faça um favor a si mesmo e leia porque é maravilhoso”, disse Nyong’o.

No outro extremo do espectro de classificações, os filmes de terror também são um componente chave da mistura como um dos gêneros de bilheteria mais consistentes da história recente. Em breve, o estúdio terá ‘Wolf Man’, com Julia Garner e Christopher Abbott, que chegará em janeiro, ‘Speak No Evil’, uma nova versão de um filme de terror dinamarquês com James McAvoy programado para 13 de setembro (uma sexta-feira), e depois ‘Five Nights at Freddy’s 2′ no outono de 2025.

A Focus Features, o braço independente da Universal, que lançou filmes como ‘Asteroid City’ e ‘Os Rejeitados’ no ano passado, também divulgou sua lista que inclui o filme biográfico de Amy Winehouse dirigido por Sam Taylor-Johnson ‘Back to Black’ (17 de maio), ‘The Bikeriders’ de Jeff Nichols (21 de junho), o thriller papal maquiavélico de Edward Berger ‘Conclave’ (8 de novembro) e ‘Nosferatu’ de Robert Eggers (25 de dezembro).

"Este definitivamente não é o 'Nosferatu' do seu pai", disse o presidente da Focus, Peter Kujawski.

Donna Langley, presidente do NBC Universal Studio Group, subiu ao palco para agradecer aos expositores na sala. Ela observou que teria sido fácil descansar sobre os louros do último ano.

Mas, disse Langley, “acreditamos que nosso melhor ano sempre deve estar à nossa frente e nossos melhores projetos sempre em andamento”.