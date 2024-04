Shakira diz que é “sorte não ter marido” e a lembram de todas as vezes que chorou por Piqué

Shakira tem estado no centro da polêmica nas últimas semanas com suas declarações, que têm a ver com seu ex, Piqué. A famosa abriu seu coração para revelar algumas de suas reflexões e sentimentos que ficaram nela após a separação, motivando-a a impulsionar sua carreira profissional.

No entanto, os internautas não ignoraram suas palavras e, através de memes e frases cruéis, zombaram dela por "pretender" exaltar a vida de solteira, quando estava "magoada" com a suposta infidelidade de seu ex-parceiro com outra mulher, Clara Chía.

As declarações de Shakira sobre Piqué

De acordo com o Soy Carmín, estas palavras foram recolhidas pela revista Aló, que pôde conversar com a barranquillera sobre o seu novo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran.

"É melhor confiar e ser traído do que nunca confiar. O amor é a experiência mais incrível que um ser humano pode vivenciar e ninguém deveria privar você dessa possibilidade", refletiu sobre sua separação.

"É uma sorte não ter um marido porque, não sei porquê, ele estava me arrastando para baixo. Agora sinto vontade de trabalhar, tenho vontade de escrever músicas, de fazer música. É uma necessidade compulsiva, que não sentia antes", acrescentou sobre o significado de perder a pessoa amada.

“É um processo, mas a música tem desempenhado um papel muito terapêutico. Quando componho música, é como ir ao psiquiatra, só que mais barato,” disse, acrescentando que “ninguém planeja enfrentar tantas dificuldades e experiências complexas que tive que passar. É a primeira vez que tenho que lidar com tantas coisas como mãe solteira”.

Diante disso, as redes sociais zombaram dela afirmando que “dedicou cerca de 5 músicas ao Piqué e agora diz que é uma bênção estar assim”; “mas com toda a choradeira antes, ela não dizia isso...”; “não sei se é pior isso ou as músicas que ela fez para ele”; “típico das magoadas agirem como se não doesse”; opinaram.