Reta final do BBB 24: Beatriz é a vigésima eliminada do reality show com 82,61% dos votos

Reta final do BBB 24: Beatriz é a vigésima eliminada do reality show com % dos votos (Reprodução/TV Globo)

Se consagrando como a penúltima fase eliminatória do BBB 24, o fim do reality show está cada vez mais próximo. Nesta quinta-feira (11), o programa contou com a eliminação do emparedado, resultando na saída da sister e vendedora Beatriz. A participante “Pipoca” saiu da casa mais vigiada do Brasil carregando 82,61% dos votos.

Restando apenas quatro dos participantes na casa mais vigiada do Brasil, a disputa do prêmio milionário está cada vez mais próximo de cair nas mãos de um dos ainda presentes. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB. Como resultado, Beatriz foi a vigésima a deixar o reality show.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Beatriz: 82,61%

Davi: 7,53%

Isabelle: 9,86%

Icônico beijo do líder com o indicado ao paredão

BBB 24: O beijo de Matteus e Isabelle não é segredo para alguém dentro da casa (Reprodução/Globoplay)

Acostumado a fazer história dentro do reality, o participante “Pipoca” e gaúcho, Matteus, teve feitos memoráveis dentro do BBB 24. Suas recentes conquistas estão baseadas no título da última Prova do Anjo e também na do Líder, prolongando a estadia do participante na casa.

No entanto, outro acontecimento viral do brother está relacionado com seu beijo em Isabelle, a participante indicada ao penúltimo paredão do reality por ele mesmo!

Durante a festa desta quarta-feira (10) e longe dos demais brothers, Matteus e Isabelle se desfizeram das preocupações e deixaram sentimentos tomarem conta na noite.

O beijo entre Matteus e Isabelle aconteceu dentro do quarto fadas, quando a dupla estava sozinha, durante a madrugada de festa. Após o beijo, a aliada de Davi na casa disse que foi difícil resistir aos encantos do gaúcho e pediu para o Brasil “entender” seu lado.

Isabelle deu o primeiro passo apenas com um selinho. Por outro lado, Matteus aproveitou o gancho e deu continuidade.