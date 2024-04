Renascer: Dona Patroa exige que Egídio realize um fetiche na novela da Globo

Em Renascer, Dona Patroa (Camila Morgado) quer reacender a chama do seu casamento e exige que Egídio (Vladimir Brichta) realize um fetiche sexual. A cena, detalhada abaixo, será vista nos próximos capítulos da novela da Globo.

O jogo de sedução da esposa do vilão acontece logo após ele mandar a família de Tião (Irandhir Santos) para fora da fazenda. Querendo algo mais do que uma conversa, a mãe de Sandra (Giullia Buscacio) aproveita para criticar o marido, mas com uma outra intenção.

Enquanto o vilão de Renascer afirma que foi um santo ao deixar Tião e Joana (Alice Carvalho) viverem com os filhos na fazenda, Dona Patroa só quer saber de seu fetiche e questiona o marido se ele tem alguma peça de roupa dos ex-funcionários, como um vestido de Joana, por exemplo.

Egídio fica revoltado, enquanto a esposa está toda solta: “Mas é muita indecência de sua parte me fazer uma pergunta como essa!”, afirma o vilão da novela da Globo.

Na novela Renascer, Egídio e Dona Patroa usam as roupas de Tião Galinha e Joaninha em noite de sexo (Reprodução/Globo)

Sem pensar duas vezes, Dona Patroa continua perguntando sobre as roupas íntimas de Tião e Joana e solta: “Você vivia me assanhando... vinha pra casa cheio de vontade nova... cheio de fantasia”, diz a personagem de Camila Morgado.

Dona Patroa ainda deixa claro que “o cheiro de homem” faz ela querer ainda mais Egídio, que começa a se vestir e responde que ao colocar roupa de Tião Galinha, ele ficou com o cheiro do empregado por muito tempo.

A mãe de Sandra diz ainda que ela fica muito excitada quando coloca uma roupa de Joana e Egídio questiona: “O que foi que lhe deu, Dona Patroa?” e deixa claro para ela que a fantasia de se vestir com as roupas dos ex-funcionários da fazenda chegou ao fim.

Em Renascer, Egídio diz que fetiche com roupas de Tião e Joana acabou (Reprodução/Globo)

O elenco de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Vladimir Brichta, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Camila Morgado, Giullia Buscacio e outros.

