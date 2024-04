Quem foi o brilhante e polêmico ex-jogador da NFL O.J. Simpson?

O.J. Simpson no tribunal enquanto solicitava liberdade condicional em Nevada Getty Images (Pool/Getty Images)

Nesta quinta-feira, 11 de abril, foi confirmada a morte de Orenthal James Simpson, um dos jogadores mais premiados na história da NFL e que também teve um histórico de problemas sérios com a autoridade que diminuíram o crédito de suas conquistas no campo. Foi através das redes sociais que a família de O.J. confirmou a notícia com uma breve mensagem.

"No dia 10 de abril, nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu em sua batalha contra o câncer. Ele estava cercado por seus filhos e netos. Durante este tempo de transição, sua família pede que seu desejo por privacidade seja respeitado, obrigado", foi possível ler.

Foi em 9 de julho de 1947 quando em San Francisco nasceu Orenthal James Simpson. O americano mostrou desde cedo seu gosto e habilidade para os esportes, conseguindo uma bolsa com os Southern California Trojans, onde graças às boas atuações abriu caminho até a NFL.

Os Buffalo Bills foram a equipe que, em 1969, garantiu os serviços de O.J., marcando um precedente muito importante na história do esporte, já que Simpson era um jogador excepcional. Em seus dias de glória, ele se tornou o primeiro jogador a ultrapassar a marca de 2 mil jardas em uma temporada. Além disso, Simpson conquistou o título de segundo melhor corredor de todos os tempos naquela época, graças às suas 19.236 jardas terrestres.

Seu incrível desempenho o levou a participar de seis Pro Bowls e ser nomeado o jogador mais valioso da NFL na temporada de 1973. Após sua aposentadoria, ele foi introduzido no Salão da Fama em 1985. Outro destaque em sua carreira é que sua figura era tão proeminente que, em determinado momento, ele teve o contrato mais caro da história do esporte profissional.

Fora dos campos, os holofotes também se voltaram diretamente para ele quando foi acusado de assassinar sua ex-parceira, Nicole Brown, e o amigo dela, Ron Goldman. O julgamento foi cheio de polêmicas e teorias que até hoje ecoam na mente dos fãs.

A verdade é que em 1997, o júri do estado da Califórnia considerou Simpson culpado pelos assassinatos mencionados anteriormente, tendo que pagar uma multa de US$33 milhões para evitar a prisão. Nos anos seguintes, o ex-jogador da NFL continuou tendo problemas com as autoridades ao ser condenado por roubo e sequestro em 2008.