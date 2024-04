Público desaprova atitude de Beatriz ao ser eliminada do BBB 24: ‘Infantil!’ (Reprodução/Globo)

O favoritismo que Beatriz conquistou ao longo do BBB 24 acabou. Eliminada com 82,61% dos votos, a vendedora também foi detonada nas redes sociais por não abraçar Davi em sua despedida da casa.

Arrasada, Bia escutou tudo que Tadeu Schmidt disse ao vivo e abraçou Alane, ainda no sofá. Ao se levantar, Davi questionou se ele não iria receber um abraço e a sister respondeu apenas “eu sei quem eu sou” e deu um simples aperto de mão.

Na web, o momento repercutiu em todas as redes sociais, onde o público que acompanha atentamente a final do BBB 24 detonou Beatriz Reis. Uma pessoa chegou a dizer que o comportamento da vendedora do Brás foi “muito infantil”.

Eliminada do BBB 24, Beatriz se despede de Davi com aperto de mão (Reprodução/Globo)

Uma outra disse que “até Rodriguinho foi mais humilde” ao deixar o Big Brother Brasil. Vale destacar que durante sua permanência na casa, o cantor de pagode também foi chamado de arrogante por parte dos telespectadores da Globo.

Ao ser eliminada do BBB, Bia também foi chamada de egoísta pelo público: “Achei egoísmo dela falar pro Davi ‘eu sei quem eu sou’..Bia espero de coração mesmo que você cresça aqui fora…sem derrubar ninguém”, pediu o fã.

Há também quem diga que optou por deixar de seguir Beatriz Reis no Instagram, alegando que a sister do BBB 24 não sabe o significado de jogo e “muito menos” de perder.

Falando em Instagram, muitos fãs do reality show correram para o perfil oficial do BBB na rede social para reforçar os motivos que fizeram Beatriz ser eliminada no 20º paredão da temporada.

“A Bia mostrou realmente quem ela é. Uma pessoa egoísta, individualista, exagerada e com um pouquinho de soberba”, afirmou uma fã do reality.

Uma outra disse que se arrependeu de ter torcido por Beatriz no BBB 24: “Me arrependo muito de ter torcido para ela! Ainda bem que a máscara caiu”, escreveu a pessoa nos comentários do vídeo em que a sister se despede de Alane, Isabelle e Matteus.