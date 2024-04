Príncipe William está sendo criticado nas redes sociais após reaparecer em público com uma mensagem polêmica

Foi no passado dia 22 de março que a princesa de Gales, Kate Middleton, decidiu quebrar o silêncio que envolvia o seu estado de saúde, confessando ao mundo inteiro que atualmente está lutando contra o câncer, uma terrível doença que afeta mais de 20 milhões de pessoas, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Príncipe William reaparece

A confissão de Kate, gravada totalmente ao vivo e divulgada pelo Palácio de Kensington nas redes sociais, tornou-se viral poucos minutos após sua publicação, assim como um comentário recente feito pelo príncipe William, que decidiu se pronunciar na internet sobre um tema surpreendente, distante das dificuldades atuais enfrentadas pela monarquia britânica.

Foi exatamente em 10 de abril, quando através de sua conta oficial no Instagram, o primeiro filho do rei Charles III decidiu aparecer novamente em público pela primeira vez após o terrível anúncio da doença de sua esposa. No entanto, a forma como o próximo herdeiro quebrou o silêncio não foi do agrado dos seguidores da casa real, que até o acusaram de ser indolente e o instaram a prestar atenção à sua família.

Recomendados

A polêmica mensagem do príncipe William

A mensagem do príncipe William não teve nada a ver com a recuperação de sua esposa, mas sim foi um agradecimento a Rachel Daly, a jogadora estrela de 32 anos da seleção nacional feminina de futebol que recentemente anunciou sua aposentadoria do esporte rei.

"O príncipe William publicou através da conta oficial do Palácio de Kensington: 'Obrigado por tantas atuações inesquecíveis com @Lionesses, @RachelDaly3! Muitos mais gols para Villa agora! W.'"

Com esta mensagem, o herdeiro do trono britânico expressou seu amor pelo esporte e grande admiração pela jogadora, dando um sinal de que tudo poderia estar melhorando em sua casa.