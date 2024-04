O trailer de ‘Coringa 2’ ultrapassou 11 milhões de visualizações no YouTube em 24 horas

A 24 horas de seu lançamento, nesta quinta-feira, o trailer de ‘Coringa - Delírio a Dois’ superou 11 milhões de visualizações no Youtube, projetando-se como um dos filmes mais esperados com a atuação de Joaquin Phoenix e Lady Gaga, cujo papel tem despertado emoção entre os fãs.

Phoenix continuará interpretando o Coringa, um papel que lhe rendeu o Oscar em 2020 e com o qual ele volta a conquistar, mas desta vez ao lado da famosa cantora, que interpretará Arlequina.

A sequência, dirigida por Todd Phillips, conta a história de amor entre Arthur Fleck, Coringa, e Arlequina. Daí o motivo do nome completo do filme ser ‘Coringa: Delírio a Dois’. Segundo o Fotogramas , o título faz referência ao transtorno psicótico compartilhado, no qual a loucura passa de uma pessoa para outra.

O meio citado relata que o diretor Phillips afirmou que, nesta segunda parte de ‘Coringa’, o personagem pode não ser mais o inimigo do Batman, mas sim uma inspiração para ele. Além disso, há a possibilidade de ser um musical, aproveitando a participação de Lady Gaga, então não está descartado que os fãs possam desfrutar de algumas de suas composições.

Citando a Variety, a Fotograma refere que ‘Coringa: Delírio a Dois’ incluirá pelo menos 15 reinterpretações de canções famosas como ‘That’s Entertainment’, do musical de 1953 de Vincente Minnelli ‘Cantando na Chuva’, com Fred Astaire.

A trama do filme será ambientada no Asilo Arkham da Cidade de Gotham.

As reações dos fãs a ‘Coringa 2’

As reações dos fãs são abundantes no Youtube, onde transbordam em comentários que demonstram a expectativa pelo filme que será lançado em 4 de outubro deste ano.

"Costumava pensar que minha vida era uma comédia. Mas agora percebo que é um musical", "A interpretação do Coringa de Joaquin é tão bem feita que pode fazer o público sentir pena dele", "Phoenix já ganhou um Oscar por interpretar esse personagem, estou muito animado para vê-lo novamente", "nem diria que isso é um trailer, isso é exatamente o que um trailer deveria ser. Não muito revelador, mas sim o suficiente para deixar as pessoas animadas", são alguns comentários.