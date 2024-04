No Rancho Fundo: Novela da Globo tem cidade cenográfica desvendada

A novela No Rancho Fundo estreia na Globo e para deixar os noveleiros com mais vontade de assistir a trama das 18 horas, fotos da cidade cenográfica de Lapão da Beirada foram reveladas. Da praça central ao hotel, nada ficou escondido do público.

A novela da Globo tem como cenário o sertão do Cariri e para deixar tudo ainda mais alegre a cidade onde se passa a história da família Leonel Limoeiro, chefiada por Zefa Leonel (Andrea Beltrão), é toda colorida.

Novela No Rancho Fundo tem cenas gravadas no Grande Hotel São Petersburgo (Fabio Rocha/TVGlobo)

A matriarca da família protagonista da novela No Rancho Fundo é casada com Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) e tem como lema “onde come um, come dois”, algo que parece ser frequente por lá, afinal, 10 pessoas são alimentadas por ela.

Recomendados

Além dos filhos Quinota, Zé Beltino (Igor Fortunato) e Juquinha (Tomás de França) vivem por lá a Tia Salete (Mariana Lima), irmã de Zefa Leonel, e os agregados Benvinda (Dandara Queiroz), Margaridinha (Heloísa Honein), Nastácio (Guthierry Sotero) e Aldenor (Igor Jansen).

Praça central de Lapão da Beirada, cidade da novela No Rancho Fundo (Fabio Rocha/TVGlobo)

As gravações na cidade cenográfica

As filmagens em Lapão da Beirada seguem a todo vapor para que a Globo recupere a audiência perdida no horário das 18 horas. Depois do fracasso do remake de Elas por Elas, a emissora espera que o público goste dos encontros e desencontros amorosos da mocinha Quinota (Larissa Bocchino).

Segundo a atriz, Quinota é uma mulher destemida que não tem medo de nada: “Ela é inspirada por esse lugar do descobrir. É uma menina que acredita nas pessoas, por isso vai se frustrar muitas vezes, mas ela está sempre ali para tentar e está sempre pelo outro também. Quinota é uma personagem maravilhosa, por ser muito forte e, ao mesmo tempo, muito dócil”.

Lapão da Beirada, cidade da novela No Rancho Fundo, conta com sorveteria (Fabio Rocha/TVGlobo)

Vale destacar que mesmo com uma cidade cenográfica colorida, a novela No Rancho Fundo também aborda o garimpo ao longo dos capítulos, já que no entorno desta cidade há áreas de garimpo que, há muito tempo, se acredita estarem escassas, apesar de alguns garimpeiros seguirem por lá como o perigoso Jordão Nicácio (Alejandro Claveaux).

Mais fotos da cidade cenográfica da novela No Rancho Fundo

Mais um canto de Lapão da Beirada, cidade fictícia de No Rancho Fundo (Fabio Rocha/TVGlobo)

Cidade cenográfica de No Rancho Fundo foi revelada pela TV Globo (Fabio Rocha/TVGlobo)