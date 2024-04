Netflix: o filme emocionante baseado em fatos reais que todos devem assistir

Um dos filmes que está disponível no extenso catálogo da plataforma Netflix e que tem causado furor pela sua mensagem de esperança é Nyad, a história de Diana Nyad, uma nadadora de longa distância, jornalista e escritora americana.

A produção é baseada em fatos reais e em um livro escrito pela própria atleta contando seu sonho de nadar de Cuba para a Flórida.

De acordo com a resenha do portal Infobae, Diana, após grandes conquistas e se aposentar da vida esportiva profissional, decide, ao completar 60 anos, tentar realizar sua maior proeza esportiva: nadar de Cuba para a Flórida, ao longo de quase 170 quilômetros.

Recomendados

A própria Nyad, interpretada pela atriz Annette Bening, havia tentado sem sucesso completar essa jornada em 1978, aos 28 anos; mas aos 60 anos, em 2011, decide voltar para o que ela considerava como a grande conta pendente de sua carreira esportiva.

Além de uma equipe de especialistas, a grande companheira de aventuras é sua amiga e treinadora Bonnie Stoll, interpretada por Jodie Foster, que assume a responsabilidade de acompanhar Nyad em seu objetivo.

A complexidade é muito maior do que simplesmente a tarefa maratônica de nadar, pois a água tem - entre outros perigos - a presença de tubarões, correntes marítimas violentas e outros problemas que tornam o drama do filme.

Uma produção com uma equipe de alto nível

O roteiro de Julia Cox é baseado no livro Find my Way, escrito por Diana Nyad em 2015. Esta produção é dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin.

Ambas realizadoras têm uma carreira como documentaristas, chegando até a ganhar o Oscar de Melhor Documentário por "Free Solo" (2018) entre muitos outros prêmios. Outro de seus trabalhos destacados é "O Resgate" (2021) sobre as crianças presas na caverna de Tham Luang na Tailândia e o trabalho dos socorristas para tirá-las com vida.

Destaca o portal que a titânica tarefa descrita em Nyad se assemelha em muitos aspectos ao Free Solo, onde era contada a façanha do montanhista Alex Honnold e sua busca por realizar a primeira escalada livre em solitário da rota vertical de El Capitán, no Parque Nacional de Yosemite.

Prepare-se para se sentar no sofá e viver esta experiência que promete surpreendê-lo e vivenciar a luta e a perseverança desta desportista que dá tudo de si para alcançar o seu sonho.