Netflix: o emocionante filme que dura menos de 2 horas e fará você chorar como nunca antes

Dentro da extensa lista de filmes oferecidos pela plataforma Netflix, há um do gênero romântico que promete mantê-lo sentado no sofá e preparado para chorar do início ao fim. Trata-se de “Ainda Estou Aqui”, uma história emocionante e imperdível para os amantes do drama.

"Ainda Estou Aqui" é uma produção estrelada pela renomada atriz Joe King e Kyle Allen. Aterrissou no catálogo da Netflix em 2022 e continua sendo uma das favoritas dos fãs do gênero romântico.

De acordo com a resenha da revista Vogue, esta história de amor sobrenatural conta a história de Tessa, uma jovem que, após passar a maior parte de sua vida em lares adotivos e abrigos para crianças sem lar, não acredita ter uma história de amor para si mesma.

No entanto, como em todo drama romântico, tudo muda quando ele conhece Skylar, um estudante do último ano do ensino médio que consegue conquistar seu solitário coração.

Acreditar no amor e perdê-lo para morte

Depois de acreditar novamente no amor, a tragédia atinge a jovem quando, após um acidente de carro, ela acorda no hospital, apenas para perceber que Skylar não sobreviveu.

Depois de buscar a reconciliação em solidão, Tessa começa a receber mensagens do além, acreditando que é Skylar quem está tentando se conectar com ela para dar um final a esta história de amor.

Embora os personagens do filme sejam básicos, graças aos seus diálogos profundos, você pode facilmente se afeiçoar a eles.

Outra das grandes características de Ainda Estou Aqui é que mostra dois jovens vulneráveis enfrentando diferentes dificuldades ao longo do filme.

Com base em um romance juvenil

“Ainda Estou Aqui” é baseado no romance juvenil publicado em 2022 The In Between.

O romance escrito por Marc Klein, e publicado em espanhol como O Que Resta de Nós, foi adaptado para as telas pela Paramount, com o próprio roteiro de Klein.

Mesmo autor que possui grande experiência como roteirista de cinema, tendo em seu currículo títulos como “Serendipity” ou a reimaginação de “Branca de Neve”, marcando “The In Between” como sua estreia como romancista.