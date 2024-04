Netflix: a impressionante série de uma temporada baseada em fatos reais

Dentro do catálogo da Netflix há uma minissérie que estreou em 2019, mas que continua sendo uma das mais assistidas da plataforma. Estamos falando de ‘Inacreditável’, baseada em fatos reais e que conta um caso policial impactante.

Esta produção conta com as atuações de Toni Collete, Marriott Wever e Kaitlyn Dever. Naquela época, foi um sucesso que se repetiu quando a minissérie chegou à plataforma de streaming. A trama está cheia de mistério, o que torna impossível se afastar da tela.

‘Inacreditável’ conta a história de Marie, uma adolescente adotada que faz uma denúncia de estupro, mas acaba decidindo retirá-la. Na época, as pessoas de sua cidade a acusam de mentirosa e sua vida dá uma reviravolta. A garota até é acusada por seus pais adotivos.

A realidade do abuso sexual

Anos depois, duas inspetoras do Colorado, Grace Rasmussen e Karen Duvall, investigam outros casos de estupro e encontram certas semelhanças com o caso de Marie. Isso fará com que ambas profissionais se envolvam, visitem Marie e tentem desvendar o mistério.

A resenha da Netflix explica: “Uma jovem é acusada de mentir sobre sua violação. Anos depois, duas mulheres começam a investigar uma série de ataques semelhantes. Inspirado em eventos reais”.

‘Inacreditável’ tem oito capítulos e, além da grande produção audiovisual que possui, narra através do drama uma história em que seu eixo principal expõe a falta de empatia que uma sociedade pode ter em relação a um tema que se tenta evitar, mas que continua afetando muitas mulheres no mundo: o estupro.

Assim como Marie, muitas mulheres se sentem pressionadas a guardar silêncio pelo ‘o que vão dizer’. Por outro lado, a série também mostra como as vítimas são questionadas repetidamente diante de um tribunal e submetidas a processos legais invasivos e desconfortáveis.