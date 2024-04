Marcella Maia conta tudo sobre relacionamento com Agatha Moreira e Rodrigo Simas

Marcella Maia, ex-atriz da TV Globo, recentemente compartilhou detalhes de seu relacionamento com Rodrigo Simas e Agatha Moreira. Durante um período de estudos em artes cênicas na escola de Juan Carlos Corazza, em Barcelona, Espanha, os três se envolveram romanticamente.

Em uma conversa franca com Bruno Di Simone no canal do YouTube Na Real, Marcella descreveu a relação como um “trisal delicioso”.

Noite inesquecível

“Foi uma noite inesquecível! Agatha é incrível, extremamente atraente e apaixonante”, contou Marcella, destacando a intensidade e a liberdade que sentiu com Agatha, que, segundo ela, tinha um espírito livre e desinibido.

Rodrigo, que mais tarde se assumiria bissexual, também foi elogiado por sua autenticidade e carisma durante o período que estiveram juntos. Este episódio ocorreu pouco antes de Rodrigo se assumir publicamente, um momento que Marcella descreveu como marcante e inspirador.

A atriz também falou sobre sua própria jornada e como suas experiências modelaram suas perspectivas sobre relacionamentos e sexualidade. “Eu costumava beijar mulheres apenas por diversão, mas essa experiência me fez questionar e eventualmente aceitar minhas próprias inclinações”, explicou ela, destacando como o envolvimento com Agatha a fez reconsiderar seus próprios desejos e preferências.

Marcella também criticou a ideia de que a orientação sexual ou a identidade de gênero possam influenciar o trabalho de um artista, chamando esse pensamento de ultrapassado e inadequado. Segundo ela, é essencial que cada pessoa seja verdadeira consigo mesma, independentemente das expectativas sociais.

Fonte: Metrópoles