Kirsten Dunst revela que Tom Cruise continua enviando este peculiar presente a cada Natal

Kirsten Dunst revelou que ela e Tom Cruise continuam desfrutando de uma tradição entre eles, depois de terem formado uma grande amizade no filme Entrevista com o Vampiro. Aqui contamos do que se trata e qual é o presente que a atriz recebe todos os anos de seu colega.

É importante notar que este filme marcou um antes e um depois na carreira de ambos os artistas, e até hoje é lembrado pelo público.

Qual é o presente que Kirsten Dunst recebe todos os anos de Tom Cruise?

O ator tem o hábito de presentear vários de seus colegas e amigos com um bolo feito de coco e chocolate branco, avaliado em US$ 126, da famosa confeitaria Doan’s Bakery em Woodland Hills, Califórnia.

Dunst, que tinha apenas 11 anos durante as filmagens do icônico filme gótico, compartilhou em uma entrevista com o Entertainment Tonight que ainda recebe esse presente em cada temporada festiva. Esse gesto de generosidade, que ao longo do tempo também foi apreciado por outras figuras proeminentes de Hollywood como Tom Hanks, Jon Hamm e Rosie O'Donnell, continua sendo valorizado por ela.

O presente peculiar, conhecido por muitos como o ‘bolo de Tom Cruise’, não foi apenas um gesto entre o ator e seus colegas famosos, mas também serviu para fortalecer os laços com antigos companheiros de elenco, como é o caso de Dunst, que não teve a oportunidade de trabalhar novamente na tela com Cruise desde então.

"A atriz revelou no programa de Graham Norton em 2016: 'Ele me dá um bolo de coco a cada Natal... É o melhor bolo de coco que já comi na minha vida'."