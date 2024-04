Isabelle Cunhã não resiste até o fim da prova de resistência do BBB 24

Isabelle não resistiu até o fim na prova de resistência do BBB 24 e foi a segunda participante eliminada. A sister perdeu a vaga na final do BBB 24 depois de quase 7 horas de duração da competição, que conta ainda com Davi e Alane.

Da mesma forma que aconteceu com Matteus Alegrette, o primeiro a deixar a disputa final, a manauara começou a se sentir mal quando a última prova de resistência da temporada completou 6 horas.

Como aconteceu com Matteus, a sister também precisou ser levada para fora da prova de resistência. Nas redes sociais, diferente do que aconteceu com Alegrette, a sister não recebeu tanto apoio para continuar até a grande final.

Recomendados

Prova de resistência define o primeiro finalista do BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

“A Isabelle é gente boa, mas vamos e convenhamos que não merece uma final. De todos ali não merece estar na final”, escreveu um fã do BBB, que acompanha a última prova de resistência.

Com a saída da manaura, as torcidas se dividem entre Davi e Alane. Enquanto, muitos mandam mensagens para o brother conquistar sua vaga na final do reality show, outros seguidores do BBB 24 dizem que a sister precisa honrar o que disse para Beatriz, a última eliminada do programa.

Como funciona a prova do finalista do BBB 24?

A disputa pela primeira vaga na final do BBB 24 começou nesta quinta-feira (11), depois da eliminação de Beatriz. Segundo Tadeu Schimidt e um vídeo dos dummies, cada um representava uma escova de um lava jato, ou seja, todos precisam ficar segurando, com pelo menos uma das mãos, a escova que fica num pedestal.

Além disso, Alane, Davi, Isabelle e Matteus tinham que tomar cuidado para não deixar o disco cair. Tal infração eliminaria um dos concorrentes a vaga na final do BBB 24: “Vence a prova quem resistir por mais tempo”, afirma o vídeo.