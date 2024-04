‘Illusion’ de Dua Lipa será lançado em 11 de abril

A cantora britânica Dua Lipa confirmou através de suas redes sociais que nesta quinta-feira, 11 de abril, será lançada em todas as plataformas musicais digitais a música ‘Illusion’, que fará parte de seu novo álbum ‘Radical Optimism’, que estará disponível em sua totalidade em 3 de maio.

O novo lançamento musical é o terceiro avanço que foi gerado no atual 2024, após as publicações em fevereiro e março das músicas ‘Houdini’ e ‘Training Season’.

Dua Lipa escreveu em sua conta do Instagram na segunda-feira, 8 de abril, “Prepare-se para dançar”, e na tarde desta quarta-feira, 10, ela lembrou novamente aos seus mais de 88 milhões de seguidores em uma postagem direta: “Amanhã às 11PM BST ~ Ilusão ~ Configure seus temporizadores”.”

Ilusão

A cantora de pop de 28 anos escolheu as piscinas municipais de Montjuic, na cidade espanhola de Barcelona, como o principal cenário para a gravação do videoclipe de ‘Illusion’, o mesmo local onde a artista australiana Kylie Minogue utilizou para ambientar o vídeo de ‘Slow’, um dos promocionais de seu famoso álbum ‘Body Language’ em 2003.

A nova música inspirada em vários gêneros musicais comuns na Grã-Bretanha, como psicodelia, trip-hop e britpop, é uma das onze músicas que farão parte do que é considerado pelos especialistas como um dos álbuns musicais mais esperados do ano. Para sua criação, Dua Lipa trabalhou com os renomados produtores musicais: Kevin Parker, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Caroline Ailin do Tame Impala.

Além do seu novo álbum, a diva do pop confirmou que este ano será a atração principal do popular festival inglês de Glastonbury ao lado de Coldplay e SZA. Além disso, fará um concerto no histórico Royal Albert Hall de Londres e participará de uma série de espetáculos europeus neste verão.