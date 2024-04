Henry Cavill quebra o silêncio e fala sobre Shakira

Uma relação entre Henry Cavill e Shakira era o que muitos fãs da colombiana esperavam meses atrás após sua separação de Gerard Piqué, lembrando as palavras e olhares do ator de ‘Homem de Aço’ e ‘The Witcher’ para a cantora durante um tapete vermelho.

No entanto, a ideia passou com o tempo, mas agora o ator concedeu uma entrevista na promoção do filme 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' e lhe perguntaram sobre a cantora.

Perguntaram a Henry Cavill: “Você é fã da Shakira?”, ao que, entre risos com seus colegas Alexander Pettyfer e Hero Fiennes Tiffin, ele afirmou: “Meus quadris não mentem. Ela pegou essa ideia de mim”. Depois de terminar a piada, ele indicou: “Sim, claro, sou fã da Shakira. Quando eu estava crescendo, ela já era uma grande estrela da música, tocava o tempo todo no rádio, então sim, com certeza”.

O trecho da entrevista está se tornando viral nas redes sociais, então os fãs da intérprete de 'Dónde, Cómo y Cuándo' e 'Las De La Intuición' não demoraram a reagir às palavras do ator.

“”Ah sério, preciso que a Shakira e o Henry Cavill se encontrem e tirem uma foto juntos. Ou que ele seja protagonista em um dos seus vídeos...”, “Henry Cavill é mais um lobo nesta matilha 🐺 😍” e “Morteeee 🤣 🤣 🤣 🤣 Henry Cavill disse que a ideia de ‘os quadris não mentem’ é dele. Que as seus quadris não mentem 🤣 🤣 🤣 amo a parte Shakifan 😍”, são apenas algumas das reações que se destacam nas redes sociais.

É importante lembrar que atualmente Shakira está promovendo sua mais recente produção musical intitulada ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ e nos próximos dias estará pronta para lançar um novo vídeo musical, correspondente à música ‘Última’.