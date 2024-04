Harry e Meghan lançam novos projetos de séries na Netflix

Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle estão expandindo suas atividades no campo da produção de conteúdo com o anúncio de duas novas séries para a Netflix. Esses projetos surgem como uma continuação do acordo estabelecido com a plataforma, demonstrando o crescente envolvimento do casal no mundo do entretenimento desde que deixaram suas funções na família real britânica e se mudaram para os Estados Unidos.

Diversidade temática nas novas séries

As séries abordarão temas distintos, refletindo interesses pessoais e profissionais. A primeira série focará em culinária e jardinagem, combinando elementos de entretenimento e amizade, e será comandada por Meghan Markle, que atuará como produtora executiva. O programa promete oferecer um olhar íntimo sobre a culinária e o estilo de vida, com um toque pessoal de Markle.

A segunda produção vai explorar o mundo do polo, com uma série ambientada no Campeonato Norte-Americano de Polo em Wellington, Flórida. A ideia é apresentar não só a intensidade do esporte, mas também o aspecto social que o envolve. Harry e Meghan serão os produtores executivos, garantindo uma visão autêntica e informada sobre o tema.

Ambas as séries estão atualmente em fase inicial de produção e os títulos, bem como as datas de lançamento, serão anunciados pela Netflix nos próximos meses. Este anúncio reforça o compromisso do casal com a criação de conteúdo que é tanto pessoal quanto envolvente, continuando a trajetória iniciada com o documentário “Harry & Meghan” lançado em 2022.

Fonte: CNN Brasil