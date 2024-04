Finalista do BBB 24! Davi derrota Alane na prova de resistência após 10 horas

Davi está garantido na final do BBB 24. O brother derrotou Alane na última prova de resistência, após 10 horas de competição. Matteus e Isabelle também concorreram, mas foram automaticamente para o paredão ao abandonarem a disputa.

Pouco antes de completar sete horas de prova, Isabelle foi a segunda participante a deixar a disputa final e, com um pouco mais de 2 horas, Matteus foi o primeiro a deixar a prova do finalista de resistência do BBB 24. O brother se sentiu mal enquanto girava na plataforma.

Prova de resistência define o primeiro finalista do BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

O último paredão do BBB 24

A última berlinda está formada. Matteus, Isabelle e Alane disputam a preferência do público para permanecer até terça-feira (16), quando acontece a grande final do BBB 24.

A votação será encerrada no domingo (14), quando Tadeu Schmidt anuncia ao vivo quem completa ao lado de Davi o trio da final.

Isabelle Cunhã não resiste até o fim da prova de resistência do BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Segundo a agenda BBB, depois da prova do finalista, nesta sexta-feira (12), a formação do último paredão para eliminar seria feito com os os três perdedores da prova de resistência. No sábado (13) não há provas para o Top 4, já no domingo (14) o último eliminado seria conhecido, formando desta maneira os três finalistas da temporada.

Como funcionou a prova do finalista do BBB 24?

A disputa pela primeira vaga na final do BBB 24 começou nesta quinta-feira (11), depois da eliminação de Beatriz. Segundo Tadeu Schimidt e um vídeo dos dummies, cada participante representava uma escova de um lava jato, ou seja, todos precisavam segurar, com pelo menos uma das mãos, a escova que ficava num pedestal.

Além disso, Alane, Davi, Isabelle e Matteus, chamados de Top 4, tinham que tomar cuidado para não deixar o disco cair. Tal infração eliminaria um dos concorrentes a vaga na final do BBB 24: “Vence a prova quem resistir por mais tempo”, afirma o vídeo.