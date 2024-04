“Eu aceitei seu desafio, Belfraco!” Popó e Vitor Belfort sobem no ringue em setembro

Agora é oficial, Acelino Freitas Popó divulgou em sua página no Instagram que o ex-lutador de UFC Vítor Belfort será seu novo oponente no ringue que está sendo chamado de “luta de famosos” no mês de setembro.

A última luta de boxe de Popó foi contra Kleber Bambam, e se ficou longe de ser um grande desafio nos ringues pelo menos rendeu uma boa grana para os dois participantes, que anunciaram nas redes terem faturado, cada um, mais de R$ 5 milhões em direitos de pay-per-view.

“Eu aceitei seu desafio, Belfraco. E em Setembro irei calar a sua boca e te mostrar o que é boxe! Pode esperar. Te vejo no Fight Show Music 5″, disse Popó em suas redes sociais, dando início à escalada de insultos que tem como objetivo atrair o interesse dos amantes do boxe e seguidores.

Recomendados

Uma das exigências feitas por Popó para aceitar a luta, que ele próprio não confirmou se foram aceitas por Belfort, era lutar na casa dos 75 kg. Na prática, significaria que ambos teriam que perder peso para o combate; Popó cerca de sete quilos, já que ele pesou 83.9 quilos na luta contra Bambam, mas para Belfort a coisa seria bem mais puxada e possivelmente impraticável no tempo proposto, já que o lutador de UFC sempre disputou o peso-pesado, que vai até 120 kg.

SERÁ QUE DÁ UM CALDO?

Entretanto, para muitos seguidores a luta deve pelo menos ser mais disputada do que os 30 segundos que durou o confronto com Bambam. Embora não seja propriamente um lutador de boxe, Vítor Belfort é um campeão mundial de MMA com 14 títulos nas costas, casca grossa que sempre declarou seu amor pelo ringue e pelo combate. No mínimo vai dar uma boa canseira em Popó, que ainda corre o risco de tomar um cruzado perdido e acabar mal da brincadeira milionária.